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Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

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8 Nisan'da Hindistan'ın Telanga eyaletindeki bir arazide ev inşaatı için kazı yapan işçiler, içi altın ve gümüş dolu bir çömlek keşfetti.
Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

8 Nisan'da Hindistan'ın Telanga eyaletindeki bir arazide ev inşaatı için kazı yapan işçiler, içi altın ve gümüş dolu bir çömlek keşfetti.

Jangaon bölgesine bağlı Pembarthi köyünde bulunan çömlekten yaklaşık 190 gram ağırlığında altın; 1,72 kilogram ağırlığında gümüş takılar çıktı.

 

Yaklaşık bir metre derinlikte bulunan eşyalar daha sonra yetkililere teslim edildi.

The Indian Express'in haberine göre, hazinenin dini öneme sahip olduğunu öne süren bölge sakinleri dua etti.

Arazinin sahibi Narsimha adlı kişinin çömleğe dokunduktan sonraki histerik davranışları kameraya yansıdı.

Jangaon Bölge Memuru Rajendra Prasad, "Keşfin haberini aldıktan sonra değerli eşyaları kurtardık. Ayrıca arazi sahibine, bir sonraki emre kadar bölgede herhangi bir kazı faaliyetine başlamaması yönünde talimat verdik" dedi.

Yetkililer çömleğin içinden 51 altın boncuk, 22 altın küpe, 11 altın kolye; 26 gümüş çubuk, 5 gümüş zincir çıktığını açıkladı. 6,5 gram ağırlığında bir yakut bulunduğu da kaydedildi.

Pembarthi köy meclisi üyesi Anjaneyula Goud, bölgede kazı yapılması halinde daha fazla hazine bulunacağını söyledi ve ekledi:

Geçmişte burada bir tapınağın olduğundan söz edilmişti. Pek çok kişi buna inanmamıştı. Ancak söz konusu çömleğin ortaya çıkmasından sonra bundan eminiz.

Goud, bölgeye tapınak inşa edilmesi için başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Eyaletin arkeoloji biriminin müdürü Sreenivasa Raju ise "Hazine uzmanlar tarafından inceleniyor. Bir yorumda bulunmak için çok erken" dedi.

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