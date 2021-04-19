Evlatlık verilen tek yumurta ikizleri 36 yaşında tanıştı: DNA testi sayesinde birbirlerini buldular

Güney Kore’de dünyaya gelen, doğar doğmaz evlatlık verilen ve yıllarca birbirinden habersiz yaşayan tek yumurta ikizleri Molly Sinert ve Emily Bushnell, 36’ıncı doğum günlerinde tanıştı.

Sinert, Florida eyaletinde, Bushnell ise Philadelphia kentinde yaşayan ABD’li aileler tarafından evlat edinmişlerdi. Okula gittiler, mezun oldular, evlendiler.

Bu yıl Bushnell’ın 11 yaşındaki kızı Isabel, “Anne soyağacını araştıralım. Evlatlık olduğun için geçmişinle ilgili bilgimiz yok DNA testi yaptırmakla başlayalım işe” diyene kadar birbirlerinden habersiz yaşadılar. İkisi de bir ikizi olduğunu bilmiyordu.

Tesadüf bu ya aynı dönemde yıllarca biyolojik ailesini merak eden Sinert de test yaptırmıştı.

Sinert ve kızı Isabel’le test yaptıran Bushnell, DNA testi sonuçlarını alıp, veri paylaşan internet sitesinde yakın akrabalarını araştırmaları sonucunda birer ikizi olduğunu öğrendi.

Önce mesajlaşmaya ve birbirlerine fotoğraf yollamaya başladılar; görüntülü konuştular. 36’ncı doğum günlerinde ise biraraya geldiler.

İkisi için de, “Hayatımızın anı” dedikleri o an bir daha hiç ayrılmamaya karar verdiler.

Bushnell, “Beni büyüten ailem mükemmel insanlar, beni çok sevdiler ama bir ikizim olduğunu öğrenince sanki hayatımdaki bir boşluk doldu” derken, Sinert de, “Mükemmel bir duygu, 36 yıl ondan habersiz yaşadım neyse ki kavuştuk. Saçımızı toplama şeklimiz bile aynı” ifadelerini kullandı.

Neden evlatlık verildiklerini, anne-babalarının içinde bulunduğu koşulları bilmeyen ikizler salgın sonrasında ilk iş doğdukları ülkeye, Güney Kore’ye gitmeyi planlıyor.