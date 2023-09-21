Faiz %30'a yükseldi

Merkez Bankası (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 30'a yükseltti.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Piyasada ortalama beklenti, TCMB’nin bugün politika faizini yüzde 25’ten yüzde 30’a yükselteceği yönündeydi.

TCMB, haziran ve temmuz aylarında toplam 900 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 17,5'e çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar kademeli sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti.

akat yapılan faiz artışı, vergi artışları ve TL’nin değer kaybı sebebiyle yükselen enflasyonun yanında beklentilerin oldukça altında kaldı. TCMB faiz kararlarını sıkılaştırma içeren diğer adımlarla destekledi.

TCMB beklentilerin altında kalan 900 baz puanlık faiz artışının ardından Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan’ın da katıldığı yenilenen kadrosuyla ağustos toplantısında gaza bastı.

Enflasyondaki hızlanma üzerine TCMB, 24 Ağustos’taki toplantısında 750 baz puanlık rekor artışla faizi yüzde 25’e yükseltti.

Ancak bu oran, iki hafta önce açıklanan Orta Vadeli Program’daki (OVP) 2023 sonu için yüzde 65, 2024 sonu için yüzde 33’lük enflasyon beklentilerinin belirgin düzeyde altında kalıyordu.

Nitekim, TCMB’nin geçen ayki faiz kararı açıklamasında faiz artışlarının devam edeceği mesajı verilerek “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir” denilmişti.