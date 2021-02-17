Fatih Altaylı: AK Parti’nin kongreleri herkesin ağırına gidiyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, okulların kapalı olduğunu hatırlatarak, “Kısıtlamalara uyma ve uygulama düzeyi oldukça yüksek.Ancak bir olay var ki, herkesin ağırına gidiyor. AK Parti’nin kongreleri.” düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, “İktidar partisi hiçbir kural tanımayan ve kendi iktidarının koyduğu yasakları hiçe sayan kongrelerine devam ediyor. Binlerce kişi hiçbir mesafe kuralının uygulanmadığı kongrelerde, spor salonlarında bir araya geliyor, bulaşın en önemli unsurlarından biri olan yüksek sesle bağırarak sloganlar atılıyor. Ve tüm bunlar gizlice falan yapılmıyor. Televizyonlardan naklen, canlı yayınlanıyor. AK Parti’nin tabanını, örgütünü diri tutmak, gaza getirmek için bu kongreleri yaptığı söyleniyor. Amaç bu olabilir. Ama amaca bu kadar ters bir iş olamaz. Örgütü canlı tutmak istiyorsanız corona günlerinde bir araya getirmeniz değil, bir araya getirmemeniz gerekir.- Bunca insan hiçbir kural tanımadan bir salona tıkıştırılırsa o örgütü canlı tutmak epey güçleşir. Örgütü canlı tutmak için lider değil, doktor gerekebilir." ifadesini kullandı.