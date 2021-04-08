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Fatih Altaylı: Antrenmana Ferrari ile gidene aşı var, işe belediye otobüsü ile gidene aşı yok

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantı sonucunda, futbol camiasında en alt klasmandan en üst klasmana kadar herkesin Covid-19 aşısı olmasına karar verilmesini eleştirdi.
Fatih Altaylı: Antrenmana Ferrari ile gidene aşı var, işe belediye otobüsü ile gidene aşı yok

HaberTürk yazarı Fatih AltaylıTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantı sonucunda, futbol camiasında en alt klasmandan en üst klasmana kadar herkesin Covid-19 aşısı olmasına karar verilmesini eleştirdi. Altaylı, "Antrenmana Ferrari ile gidene aşı var, işe belediye otobüsü ile gidene aşı yok" diye yazdı.

Altaylı, "Bir başka rezillik ise aşı konusunda yaşanıyor. Kime niye öncelikli aşı yapıldığı artık belirsiz. 60 yaşını geçmemiş, hiçbir risk grubuna dahil olmayan kişilere aşı çıktığını duyuyor ama önemsemiyorduk. Arada tek tük hata olur diye. Ama futbolcuların daha doğrusu futbol camiasının da öncelikli aşılanma grubuna alınması artık işin cılkının çıkmasıdır. Federasyon Başkanı, Sağlık Bakanı ile görüşmüş ve futbol takımlarını ve kulüp görevlilerini öncelikli aşı kapsamına aldırmış. Şahane. Her gün yüzlerce öğrenciyle karşı karşıya gelen, ülkenin geleceği için görev yapan, işe mecburen toplu taşıma araçları ile giden yüz binlerce öğretmene aşı yapılmadan futbolculara aşı yapılacak. Ne hoş değil mi! Antrenmana Ferrari ile gidene aşı var, işe belediye otobüsü ile gidene aşı yok. Eskiden 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' idi. Artık 'Beraber gazladık paralı yollarda' şarkısı geldi" ifadelerini kullandı.

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