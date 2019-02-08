Fatih Dönmez: "Kıbrıs Rum Kesimi'nin petrol arama işlerini ihale etmesi hukuka aykırı"

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs Rum Kesimi'nin petrol arama işlerini ihale etmesinin hukuka aykırı olduğunu ve oldubittilere izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na kurayla Mart ayında 1500 işçi alınacağını söyleyen Dönmez, Trakya'da doğalgaz bulunduğunu ve pazartesi günü incelemeye gidileceğini de belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7 maden sahasının devriyle kömür üretiminin daha da artacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na kurayla Mart ayında 1500 işçi alınacağını söyledi.

Bakan Dönmez, TRT Haber ekranlarında enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, 7 maden sahasının devriyle birlikte kömür üretiminde artış yaşanacağını söyledi.

Dönmez ayrıca, bir ay içinde 2400 işçinin kadro işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.

Dönmez, Trakya'da doğalgaz bulunduğunu ve pazartesi günü incelemeye gidileceğini de belirtti.