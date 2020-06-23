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Fetih'ten ilhaka karşı miting

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Fetih'ten ilhaka karşı miting
Fetih'ten ilhaka karşı miting

Pazartesi günü yüzlerce Filistinli İsrail’in Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini tek taraflı olarak ilhak etme planına karşı, ‘‘İlhaka Karşı Barışçıl Ulusal Miting’’e katılmak üzere Eriha’da bir araya geldi. Filistin Yönetimi’nin iktidar partisi olan Fetih tarafından düzenlenen mitinge Ortadoğu Barış Süreçleri için Birleşmiş Milletler Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Avrupa Birliği Batış Şeria ve Gazze Temsilciliği Ofisi Başkanı Sven Kuehn von Burgsdorff ve İngiltere, Çin, Rusya, Japonya ve Ürdün’den diplomatların da katılması dikkat çekti.

Mitinge katılan Filistinliler, ''Filistin Satılık Değil'' ve ''Ürdün Vadisi olmadan Filistin Devleti Olmaz'' yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin Yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ve Fetih yetkililerinin hazır bulunduğu mitingde, Mladenov ve Burgsdorff birer konuşma yaparak, Batı Şeria’nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesine yönelik planın uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğini belirttiler.

Burgsdorff, AB’nin Batış Şeria ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırların hiçbir bölümünde İsrail egemenliğini tanımadığını söyleyerek, ilhak kararının uygulanması halinde, iki devletli bir çözüme ulaşma şansını zayıflatacağını savundu.

Ramallah’da bulunan Rus Temsicilliği Ofisi’nin başkanı Gucha Poachidze de mitinge katılanlara seslenerek İsrail’in planının barış sürecinin altını oyacağı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceği uyarısında bulundu. Poachidze BM kararları ve 2002 Arap Barış İnisiyatifi temelinde kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmak için İsrail ve Filistin arasında barış görüşmelerinin derhal başlaması çağrısında bulundu.

Filistin Yönetimi ise İsrail ordusunun, mitinge katılmak üzere Batı Şeria’nın diğer bölgelerinden Eriha’ya gelen yüzlerce Filistinlinin kente girişine izin vermediğini bildirdi. Önümüzdeki günlerde 1 Temmuz’da başlaması öngörülen ilhak görüşmelerine karşı, Fetih tarafından bir dizi yeni miting düzenleneceği belirtiliyor.

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