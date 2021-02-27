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FETÖ itirafçısı öğrenci: 'Clash of Clans' oyunu üzerinden haberleşiyorduk

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Y.H.'nin ifadesinde, askeri öğrenciler ile 'Clash Of Clans' adlı oyundaki mesaj odalarında irtibata geçip, talimat verdiği ortaya çıktı.
FETÖ itirafçısı öğrenci: 'Clash of Clans' oyunu üzerinden haberleşiyorduk

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçen yıl gözaltına alınan ve itirafçı olan eski askeri lise öğrencisi Y.H.'nin iddianamede yer alan ifadesinde, 'ByLock' adlı haberleşme sistemi ve ankesörlü telefonla ardışık olarak aranmaların dışında örgütün dünyaca ünlü Clash of Clans oyunu üzerinden de haberleştiğini ortaya çıkardı.

'Sınav soruları bize verildi'

Y.H., ifadesinin devamında, girecekleri askeri lise sınavlarının sorularının kendisine verildiğini belirterek, "2011-2012 yılı eğitim ve öğretim dönemi yarıyıl tatilinde bizim gurubun tamamı askeri liselere girmek istediği için bizlere askeri okullar sınavlarında çıkmış soruların olduğu yeşil renkli 200-250 sahifelik bir kitap verdiler ve bu kitaptaki soruların işimize çok yarayacağı gibi sözler söylediler.

 

 

Sınava girdiğimde, soruların büyük çoğunluğu, bize örgüt adına faaliyet gösteren evde yaptıkları deneme sınavlarında sorulan sorularla aynıydı. Ben iyi bir askeri lise puanı alarak tüm askeri liselere girmeye hak kazandım. Ben de İstanbul’da bulunan Kuleli Askeri Lisesi'ni tercih ederek buranın mülakatlarına girmeye hak kazandım" diye konuştu.

 

'Oyunun içinde mesajlaşma odaları vardı'

Y.H., askeri lisede okurken, 'Clash Of Clans' adlı dünyaca ünlü oyun üzerinden 'örgüt ağabeyi' ile haberleştiklerini söyledi.

Y.H., ''Askeri lisenin 10'uncu sınıfında 'Musap' kod isimli 'örgüt ağabeyi' ile 'Clash Of Clans' isimli bilgisayar oyununun içinde mesajlaşma odaları vardı. Buradan mesajlaşarak görüşüyorduk. Klasik bir oyundu. Bu şekilde tedbir uygulanıyordu fakat yaşımızın küçük olmasından dolayı neden böyle yapıldığını anlayamamıştık. 2014 yılında 'Clash Of Clans' isimli oyun üzerinden haberleşmeye başladık. Bu oyun çıktıktan sonra ankesörlü telefonları kullanmamaya başladık" dedi.

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