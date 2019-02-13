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FETÖ soruşturmasında yeni gelişme: Emre Belözoğlu'nun banka hesapları incelemeye alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren ‘Mert’ isimli gizli tanık, futbolcu Emre Belözoğlu’nun 17-25 Aralık sonrası Bank Asya’ya 2 milyon TL yatırdığını iddia etti.
FETÖ soruşturmasında yeni gelişme: Emre Belözoğlu'nun banka hesapları incelemeye alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında geçen haftalarda mahkemeye bir yazı gönderildi. Söz konusu yazıda Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam, Arda Turan, Okan Buruk ve Bülent Korkmaz gibi futbolcuların isimleri sıralandı ve bu kişiler hakkında takipsizlik kararı verildiği ifade edildi. Yazıda, Emre Belözoğlu hakkındaki FETÖ soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Emre Belözoğlu hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Belözoğlu ile ilgili ifade veren bir gizli tanık, ünlü futbolcunun Fethullah Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'ya parça parça 2 milyon lira yatırdığını ileri dürdü.

 

Gizli tanık Mert ifadesinde Belözoğlu'nun 2 milyon TL'yi elden başka bir isme verdiğini, bu bilgiyi 2017 yılında tutuklanan Ahmet Musab K. isimli örgüt üyesinden duyduğunu savcılıkla paylaştı.

'EV ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN YATIRILIYORDU'

Ahmet Musab K.'nin örgüt içerisinde önemli bir isim olduğunu söyleyen gizli tanık Mert, 17 —25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya yatırılan yüksek miktardaki paraların tek seferde yatırılmadığına dikkat çekti. Mert ifadesinde şunları söyledi:

 

— Azami olarak 100 bin TL'yi geçmeyecek şekilde parçalar halinde para yatırılıyordu. Hatta ev öğrencilerinin üzerinden yatırıldığını biliyorum. 2 Milyon TL'nin de bu şekilde parçalanarak yatırıldığını düşünüyorum.

İDDİA ARAŞTIRILIYOR

Savcılık Emre Belözoğlu'nun iddia edilen 2 milyon lirayı o dönem başka isimler üzerinden Bank Asya'ya yatırıp yatırmadığını araştırıyor.

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