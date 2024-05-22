Feyzioğlu, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” programı çerçevesinde bağışta bulundu!

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülen “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” isimli vekaletle kurban bağışı programı kapsamında bağışta bulunan Metin Feyzioğlu’na “bağış takdim belgesi” bugün, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Abdülkadir Boşal tarafından sunuldu.

-Feyzioğlu: “Kurban bağışlarının en güvenilir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temenni ederim”

Belge takdiminde konuşan Büyükelçi Feyzioğlu, vekaletle kurban bağışı programına katılmasına vesile olduğu için Din İşleri Müşaviri Boşal’a teşekkür etti.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortak projesi olan bağış programına KKTC’den de katılımın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliği aracılığıyla açıldığını belirten Feyzioğlu, “Biz de ailece katıldık. Kurbanımızı paylaşıyoruz, kardeşimizle yakınlaşıyoruz.” dedi.

Feyzioğlu sözlerini, kurban bağışlarının en güvenilir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temenni ederek tamamladı.

-Boşal: “Kuzey Kıbrıs’tan tüm cami görevlileri vasıtasıyla kurban bağışında bulunulabilir”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Abdülkadir Boşal ise konuşmasında, Büyükelçi Feyzioğlu’na kurban bağışından dolayı teşekkür etti. Boşal, “Kurbanı paylaş, kardeşinle yakınlaş mottosuyla, Türkiye Diyanet Vakfı’mız ve Türkiye Devleti iş birliği ile dünyadaki fakirlere el uzatmak amacıyla, kurban paylaşıyoruz.” dedi. Boşal, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na “bağış takdim belgesi” de sundu. Konuşmaların ardından basın çalışanlarına programla ilgili bilgi de veren Boşal, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde her yıl düzenlenen program kapsamında Kuzey Kıbrıs’tan tüm cami görevlileri vasıtasıyla kurban bağışında bulunulabileceğini kaydetti.