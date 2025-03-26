Fidan'ın ABD ziyareti: Rubio, tutuklamalarla ilgili endişesini dile getirmiş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’li mevkidaşı Marco Rubio Washington’da görüştü. Rubio, son dönemdeki tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişesini dile getirdi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ve görüşmesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi yapıldı.

İki tarafın da savunma sanayi alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açıkça ortaya koyduğunu ve mevcut sorunların çözümü için teknik görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanması için çabaların ele alındığını bildiren kaynaklar, Türkiye’nin ABD’nin bu konuda ortaya koyduğu çabaları desteklediğini aktardı.

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcücü Tammy Bruce yazılı açıklama yaptı. Öne çıkanlar şöyle:

* Rubio bugün Fidan’la güvenlik ve ticaret alanındaki kilit konularda işbirliğini görüştü.

* Ukrayna ve Güney Kafkasya’da barış için Türkiye’nin desteği talep edildi.

* Son olarak bakan (Rubio), Türkiye’de son dönemdeki tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişesini dile getirdi.