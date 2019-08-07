Fight Kulüp şarkısı dislike rekoruna koşuyor

Killa Hakan & Ceza & Ezhel & Ben Fero düeti sonrası ortaya çıkan Fight Kulüp şarkısı, YouTube Türkiye’de dislike rekoru kıracak gibi görünüyor.

Almanya’da yaşan ve Türkçe Rap müziğin oluşmasında büyük katkıları olan Killa Hakan, Ceza’yı da yanına alarak Ezhel ve Ben Fero ile geçtiğimiz haftalarda düet yapmıştı. Fight Kulüp adını taşıyan bu parçayı, Norm Ender’in Mekanın Sahibi isimli parçadan sonra yayınlamak gibi bir hataya düşen ekip, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Şarkının klibi YouTube üzerinden yayınlamış ve dislike’ın hızlı artmasından sonra like ve dislike göstergeleri kapatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden açılan bu beğeni ve beğenmeme sayıları, şarkının 1 milyondan fazla kişi tarafından beğenilmediğini gözler önüne serdi.

Eğer bu şarkı bu hızla dislike almaya devam ederse, YouTube Türkiye’de en fazla beğenilmeyen şarkı unvanını eline alacak. Hatta 1 milyondan fazla dislike ile unvanı eline almış bile olabilir.