Filiz Besim: "Lütfen doğru, adil, hızlı, yurttaşın güvenle ulaşacağı bir aşı programı uygulayın''"

Sağlık eski Bakanı Filiz Besim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, test sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

İşte o "Yeni aşılar geldi. Lütfen doğru, adil, hızlı, yurttaşın güvenle ulaşacağı bir aşı programı uygulayın ve yine yaşlı birçok insanı hastanelere taşımayın. Bulaşı artırmayın. Daha çok test yapın. Bu kadar az testle durumu bilemeyiz. İnsanların hastalanmasını ölmesini istemiyorsanız ve sağlık çalışanlarını biraz olsun düşünüyorsanız kapanmayı ay sonuna kadar uzatın."