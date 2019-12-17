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Finlandiya Başbakanı Marin: Suriye’deki IŞİD’lierin çocuklarını geri getirmeye çalışacağız

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Finlandyalı kadınların çocuklarını 'en kısa zamanda' geri getirmeye çalışacaklarını söyledi.
Finlandiya Başbakanı Marin: Suriye’deki IŞİD’lierin çocuklarını geri getirmeye çalışacağız

Suriye'nin kuzeyinde DSG'nin denetimindeki El Hol kampında bulunan IŞİD’lilerin Avrupa’dan giden aileleri ve çocuklarının ülkelerine geri getirilmesi tartışmaları devam ederken Finlandiya’nın yeni seçilen başbakanı Marin konuya ilişkin bir açıklamaya yaptı.

Marin, Suriye'deki çocukları 'en kısa zamanda' getirmeye çalışacaklarını ifade etti.

Yeni kurulan koalisyonda bu konuyla ilgili anlaşmazlıkları gidermek için her davanın ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini belirten Marin, "Yetkililerin amacı, her koşulda çocukların çıkarlarını korumaktır" diyerek, bazı annelerin de iade edilmesine açık kapı bıraktı. Ancak Marin, "Kendi isteğiyle bölgeye giden yetişkinlere yardım etme konusunda herhangi bir zorunluluk yok" diye ekledi.

Finlandiya basınına göre El Hol Kampı'nda 11 Finlandiyalı kadın ve 30 çocuk yaşıyor. 

 

Marin liderliğinde kurulan koalisyonda yer alan Merkez Parti, IŞİD'lilerin eşlerinin geri getirilmesine karşı çıkarken çocukların getir getirilmesini destekliyor.

Merkez Parti, IŞİD'lilerin ailelerini geri getirmenin ülkenin güvenliğini tehlikeye atacağını söyleyen aşırı sağcı Gerçek Finler partisinin oylarının yükselmesinden endişe ediyor.

Kampı kontrol eden Suriyeli Kürtlerin çocukları annelerinden ayrımaya karşı çıktığından dolayı çocukların anneleri olmadan geri getirilmesi ise pek olası gözükmüyor.

Finlandya hükümetinin bugün bu konuda parlamentoya bilgi vermesi bekleniyor.

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