  • BIST 10506.82
  • Altın 3438.049
  • Dolar 36.614
  • Euro 40.0143
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGazze: Avrupalı liderlerden 53 milyar dolarlık Arap planına destek

Fırat Çırak Basketbol Anı Turnuvası’nda Şampiyon Fen ve Edebiyat Fakültesi

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Fırat Çırak Basketbol Anı Turnuvası tamamlandı. Finalde İletişim Fakültesi’ni mağlup eden Fen ve Edebiyat Fakültesi, şampiyon oldu. Özel kategorilerde ise başarılı sporcular ödüllerini aldı
Fırat Çırak Basketbol Anı Turnuvası’nda Şampiyon Fen ve Edebiyat Fakültesi

 

FIRAT ÇIRAK BASKETBOL ANI TURNUVASI SONUÇLANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı'nda düzenlenen Fırat Çırak Basketbol Anı Turnuvası 10 Mart 2025 tarihinde tamamlandı. Turnuvanın final maçında Fen ve Edebiyat Fakültesi takımı ile İletişim Fakültesi takımı karşı karşıya geldi. Fen ve Edebiyat Fakültesi takımı, 34-24'lük skorla turnuvayı birinci olarak tamamladı. İletişim Fakültesi ise ikinci sırada yer aldı.

 

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde, Eczacılık Fakültesi takımı, Güvenlik İşleri Şube Amirliği takımını 20-8 gibi bir skorla yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Karşılaşmalar sonunda Güvenlik İşleri Şube Amirliği ise turnuvayı 4. sırada bitirdi.

 

Özel Kategorilerde Ödüller Verildi

Turnuva kapsamında belirlenen özel kategorilerde katılımcılara ödüller verildi. Fen ve Edebiyat Fakültesi takımından Mehmet Aslan, turnuvanın En Değerli Oyuncu ödülüne; Deniz Atalar ise En Centilmen Oyuncu ödülüne layık görüldü. İletişim Fakültesi takımından Mert Koçer, En İyi Rebound Ödülü'nü alırken, takımın bir diğer üyesi Metin Ersoy da turnuvanın En İyi Savunma Oyuncusu ödülünü kazandı.

 

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyeleri Beyhan Gürgöze ve Güneş Güneşoğlu, Spor İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Aydın Kayol, Spor İşleri Müdürlüğü Şube Amiri Osman Konnolu, Spor İşleri Müdürlüğü Basketbol Eğitmeni Cüneyt Doğan, merhum DAÜ personeli Fırat Çırak’ın eşi Yeşim Kapsıl Çırak ve kızı Dilayla Çırak tarafından takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Göreve başladılar04 Mart 2025 Salı 17:30
  • DAÜ’den İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yeni Eğitim Programları04 Mart 2025 Salı 10:59
  • DAÜ’de Abbas Güçlü ile “Gençlik ve Gelecek” Söyleşisi04 Mart 2025 Salı 10:37
  • DAÜ-SEM’den KTAMS Üyelerine Eğitim!03 Mart 2025 Pazartesi 12:41
  • DAÜ Öğrencilerinden Anlamlı Proje!03 Mart 2025 Pazartesi 12:37
  • DAÜ Mezunu Abubakar Mohammad Saleh, Google’da Program Yöneticisi Oldu03 Mart 2025 Pazartesi 12:16
  • DAÜ’de Kültürel Uyum ve Ülke Yasaları Semineri Düzenlendi01 Mart 2025 Cumartesi 10:34
  • Cumhurbaşkanı Tatar DAÜ’de “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” Sempozyumuna Katıldı28 Şubat 2025 Cuma 12:44
  • DAÜ ve NÖHÜ Arasında Akademik İş Birliği Anlaşması27 Şubat 2025 Perşembe 17:59
  • DAÜ Gastronomi Öğrencilerinden Geri Dönüşümle Anlamlı Dayanışma27 Şubat 2025 Perşembe 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti