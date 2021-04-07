Forbes: Covid-19 sağlık alanında yeni milyarderler yarattı

Forbes'un milyarderler listesinde 'pandemi etkisi' ters orantılı oldu. Listeye 660 yeni isim girdi, milyarderlerin toplam serveti 5.1 trilyon dolar arttı. Forbes, 'Covid zenginleri' listesi de yaptı.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un her yıl yayımladığı milyarderler listesine bu sene pandemiyle zenginleşenler damga vurdu. Listeye son bir yılda 600 yeni milyarder girdi. Forbes bu yıl, 'Covid-19'la savaşırken zengin olan 40 yeni milyarderle tanışın' başlıklı ayrı bir liste de yayımladı.

PANDEMİ YILINDA 660 KİŞİ MİLYARDER OLDU

Derginin araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl dünya çapında milyarder sayısında rekor kırıldı. Listeye 660 isim daha girdi, toplam milyarder sayısı 2 bin 775'e yükseldi.

TOPLAM SERVETLERİ 13.1 MİLYAR DOLAR

Bu kişilerin toplamda 13.1 trilyon serveti olduğu, 2020 yılındaysa milyarderlerin toplam servetinin 8 trilyon dolar civarında ölçüldüğü belirtiliyor. Milyarderlerin yüzde 86'sı ise geçtiğimiz yıla kıyasla zenginleşti.

İLK GİRENLER KİM?

Derginin 35'inci kez yayımladığı listeye bu sene girenlerin 493'ü ise servetlerini ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkardı. Forbes, bu kişilerin 210'unun Çin ve Hong Konglu, 98'inin ABD'li olduğunu yazdı. Listeye ilk kez girenler arasında ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, eşinin kumarhane imparatorluğunu miras bıraktığı Miriam Adelson, online ödeme firması Checkout.com'un kurucusu Guillaume Pousaz gibi isimler bulunuyor.

JEFF BEZOS YİNE EN ZENGİN

En zengin 10 kişi listesindeyse Elon Musk'ın yükselişi dikkat çekerken bir numara değişmedi. E-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 177 milyar dolarlık servetiyle dördüncü kez üst üste en zengin insan oldu. Bezos'un servetinin, Amazon hisselerinin değerlenmesiyle geçen yıla kıyasla 64 milyar dolar arttığı belirtildi.

ELON MUSK SERVETİNİ 126.4 MİLYAR DOLAR ARTIRDI

Geçen yıl 24.6 milyar dolarlık servetiyle listede 31'inci sırada yer alan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, bir yılda 151 milyar dolara çıkan servetiyle listede ikinci sıraya yükseldi. Musk, Tesla hisselerindeki yüzde 705'lik yükselişle servetini bir yılda 126,4 milyar dolar artırdı.

ARNAULT, GATES VE ZUCKERBERG DE İLK BEŞTE

Milyarderler listesinin üçüncü sırasında lüks Fransız markaları Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora'nın sahibi olan, 150 milyar dolar serveti bulunan Fransız iş insanı Bernard Arnault yer aldı. Arnault'nun servetinin son bir yılda yaklaşık iki kat arttığı belirtildi. Listenin dördüncü sırasında 124 milyar dolarlık serveti olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, beşinci sırada da 97 milyar dolarlık servetiyle Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yer aldı. Zuckerberg'in de servetini bir yıl içinde 42.3 milyar dolar artırdığı belirtildi.

EN ZENGİN 10 KİŞİNİN SERVETİ ÜÇTE İKİ ORANINDA ARTTI

Forbes, dünyanın en zengin ilk 10 kişisinin toplam servetinin geçtiğimiz yıldan bu yana üçte iki oranında artarak, 686 milyon dolardan 1.15 trilyon dolara yükseldiğini yazdı. Avrupalı milyarderlerin servetinin ise toplamda 1 trilyon dolar arttığı belirtildi.

EN ÇOK MİLYARDER BULUNAN ÜLKELER: ABD, ÇİN, HİNDİSTAN

Forbes'un listesine göre, dünyada en çok milyarderin yaşadığı ülke, 724 kişi ile ABD. Çin'de 698 milyarder bulunduğu belirtilirken, en çok milyarderin yaşadığı üçüncü ülke ise Hindistan oldu.

COVID-19 ZENGİNLERİ LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Forbes dergisi bu sene, Covid-19 salgınıyla milyarder olan kişileri de listeledi. BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin'in de yer aldığı 40 kişilik listede ilk beşte sıralanan isimler şöyle:

Çinli sağlık ürünleri şirketi Winner Medical'in sahibi Li Jianquan'ın serveti geçtiğimiz sene 6.8 milyar dolara yükseldi. Li, firmanın Eylül 2020'de halka arz edilmesinden sonra Forbes'un listesine ilk kez girdi.

ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın CEO'su olan Fransız vatandaşı Stéphane Bancel'in serveti, firmanın Covid-19 aşısı sayesinde 4.3 milyar dolara yükseldi.

Eldiven, maske, koruyucu giysi ve el dezenfektanı gibi ürünler üreten Intco Medical'in Çinli sahibinin serveti 4.2 milyar dolara yükseldi.

Eşi Özlem Türeci'yle birlikte kurduğu BioNTech firmasında Pfizer'le ortaklık içinde Covid-19 aşısı geliştiren ve ABD'de onay alan ilk korona virüsü aşısının altında imzası bulunan Uğur Şahin'in servetinin 4 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Çin merkezli aşı üreticisi Shenzhen Kangtai Biological Products firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Du Weimin ile evli olan Kanada vatandaşı olan Yuan Liping, geçen yıl boşanırken şirketin hisselerinin yüzde 24'ünü devraldı. Liping'in zervetinin 3.6 milyar dolar olduğu belirtiliyor.