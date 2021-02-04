  • BIST 1.535
  • Altın 412,324
  • Dolar 7,1415
  • Euro 8,5593
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAREKOR: 71 Vaka!

Forbes, Kuzey Kıbrıs’ı 2021’de Sahil Kıyısında En İyi Fırsat Sunan Ülke Olarak Gösterdi

» »
Amerikan Forbes dergisinin internet sitesinde yer alan bir makalede, Kuzey Kıbrıs 2021’de dünya genelinde sahilkıyısındaki daireler konusunda en iyi fırsat sunan ülke olarak gösterildi.
Forbes, Kuzey Kıbrıs’ı 2021’de Sahil Kıyısında En İyi Fırsat Sunan Ülke Olarak Gösterdi

Amerikan Forbes dergisinin internet sitesinde yer alan bir makalede, Kuzey Kıbrıs 2021’de dünya genelinde sahilkıyısındaki daireler konusunda en iyi fırsat sunan ülke olarak gösterildi.

Kathleen Peddicord tarafından kaleme alınan yazıda, denize nazır gayrimenkul konusunda en iyi fırsatı sunan ülkeler, kuzey Kıbrıs, Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Belize olarak sıralandı.

Araştırmada 70-100 mertrekarelik, 2 yatak odalı,  2 banyosu olan daire fiyatları ve yaşam maliyeti baz alındı.

Yazıda Kuzey Kıbrıs’ın Amerikalıların listesinde en en üst sırada yer almasa da, Akdeniz ülkeleri arasında özellikle yaşam maliyeti olarak en iyi fırsatı sunduğu kaydedildi.

Kathleen Peddicord, Kuzey Kıbrıs’ı güvenli olduğunu, iyi bir turizm altyapısı ile Fransa ve İtalya gibi diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla daha uygun fiyatlar sunduğunu, 75 bin dolara deniz gören bir daire alınabileceğini belirtti.

Yazıda özellikle İskele bölgesine değinildi ve en güzel kumsallara sahip bu bölgenin, deniz ürünleriyle de bilindiği vurgulandı. Kuzey Kıbrıs’ın, sahil kıyısında, emekli bütçesiyle lüks standartlarda bir hayat geçirmek isteyenlerin listesinin en üst basamağında yer alması gerektiği ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan’da çocuk felci aşısı yerine dezenfektan verilen çocuklar hastanelik oldu02 Şubat 2021 Salı 22:36
  • Kargoyla yolladığı dalağı kayboldu...‘Standart kargo’ olarak yollanmış02 Şubat 2021 Salı 21:11
  • Dyatlov Geçidi vakası:9 kişinin öldüğü gizemli olay açıklığa kavuştu02 Şubat 2021 Salı 11:44
  • Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver ve hayvanlara yem et01 Şubat 2021 Pazartesi 22:30
  • Elon Musk'tan bu projeyi geliştirene 100 milyon dolar ödül01 Şubat 2021 Pazartesi 22:05
  • Elon Musk'tan Bitcoin açıklaması01 Şubat 2021 Pazartesi 21:46
  • En iyi 10 meze: 5'i sıcak, 5'i soğuk01 Şubat 2021 Pazartesi 11:20
  • Evden çıkarılma korkusuyla, ölen annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı31 Ocak 2021 Pazar 23:18
  • 110 yaşında TikTok’un ‘yıldızı’ oldu: Şarkı söylerken çekilen videoya binlerce yorum geldi31 Ocak 2021 Pazar 22:49
  • Mektup götürdüğü köyde yaralı halde bulup iyileştirdiği kuğu, 37 yıldır yanından ayrılmıyor31 Ocak 2021 Pazar 22:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti