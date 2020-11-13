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Formula 1 Hangi Kanalda Saat Kaçta?

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Formula 1 İstanbul yarış saatleri belli oldu..
Formula 1 Hangi Kanalda Saat Kaçta?

 

Formula 1 (F1) İstanbul GP için artık geri sayım başladı. Birbirinden ünlü pilotların en iyi sıralamayı alabilmek için mücadele edeceği Formula 1 yarışı, pandemi tedbirleri dolayısıyla İstanbulPark'ta biletli olarak takip edilemeyecek. Organizasyonun başından sonuna kadar tüm ayrıntıları canlı yayın ile seyredilebilecek. Peki, Formula 1 ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, yarış saatleri belli olan Formula 1 canlı yayını hakkında merak edilen bazı bilgiler..

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Formula 1 canlı yayın ile Türkiye Grand Prix'sine tanık edecek. 9 yıl aranın ardından Türkiye'de mücadele verecek olan deneyimli pilotlar, zorlu mücadelede zirvedeki isim olmak için yarış verecek. Farklı pist tasarımı dolayısıyla dünyanın en zor GrandPrix'lerinden birisi olarak ilan edilen İstanbulPark, Covid-19 dolayısıyla seyirci kabul edemeyecek. Peki, Formula 1 İstanbul ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, F1 yayın akışı ve yarış saatleri hakkında detaylı bilgiler
 

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Formula 1 tutkusu İstanbulPark'ta yaşanacak. F1 pilotlarının soluksuz mücadelesinin yaşanacağı Formula 1 İstanbul GrandPrix'i ekran başından canlı olarak izlenebilecek.

FORMULA 1 NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan şifresiz yayınlanacak.

S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.

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Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.

Formula 1 için yayın akışı ise şu şekilde olacak;

FORMULA 1 YAYIN AKIŞI VE YARIŞ SAATLERİ 

1. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 11.002. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 15.003. Antrenman Turları 14 Kasım Cumartesi: 12.00Sıralama Turları 14 Kasım Cumartesi: 15.00Yarış 15 Kasım Pazar: 13.10

Bu sezonki sürücüler arasında daha önce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in İstanbul ayağında mücadele etti.

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Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.

Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.

Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti.

Bu alanda Brezilyalı eski pilot Rubens Barrichello, 326 yarışla tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ikinci ismi oldu.

İspanyol Fernando Alonso, 314 yarışla üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan McLaren'in 20 yaşındaki sürücüsü Büyük Britanyalı Lando Norris ise en genç pilot olarak göze çarptı.

En çok yarış kazanan Hamilton 

Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde, unvanı bu sezon eline geçiren Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor.

Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 93 birincilikle ilk sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 91 kez ilk sırada gören ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle Fransız Alain Prost ve 41 galibiyetle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

Hamilton, kazandığı 97 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

3 dünya şampiyonu 

Bu sezon mücadele eden 21 pilottan 3'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Hamilton geçen sezon şampiyonluk sayısını 6'ya yükseltirken, Vettel 4, Raikkonen ise bir kez sezonu şampiyon tamamladı.

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