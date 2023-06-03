Fransız televizyonundan HÜDA PAR analizi: ‘Bedelini kadınlar ödeyecek’

Terör örgütü Hizbullah’la bağı nedeniyle tepkilerin hedefindeki HÜDA PAR’ın Meclis'e girmesi, Fransız medyasında da gündem oldu.

TBMM'de dün yemin eden milletvekilleri arasında, terör örgütü Hizbullah'la bağı nedeniyle tepkilerin hedefindeki HÜDA PAR'ın milletvekilleri de vardı.

1990'larda düzenlediği terör eylemleriyle bilinen Hizbullah'ın “siyasi ayağı” olarak nitelenen HÜDA PAR'ın AKP listesinden Meclis’e girmesi, Fransız medyasında da gündem oldu. France 24 televizyonu, “Erdoğan İslamcı Kürt partisini destekledi, kadınlar bedel ödeyecek” başlıklı haberde, Diyarbakır ve İstanbul'da HÜDA PAR'ın Meclis’e girmesinin yankılarını izledi.

‘TÜRKİYE’DE KADINLAR KORKU İÇİNDE’

AKP'nin HÜDA PAR'a desteğinin Kürt seçmenin oyunu almaya yönelik olduğu yorumu yapan Fransız televizyonu, Türkiye'de kadınların bedel ödeyecekleri konusunda büyük korku yaşadığını aktardı. France 24'e konuşan İstanbul'dan bir kadın seçmen, HÜDA PAR'ın kadınların seçim hakkına karşı açıklamalar yaptığını söyleyerek “Din bu ülkede siyasete egemen oluyor ve bu seçim kadınların hayatlarını ve haklarını değiştirebilir. HÜDA PAR çok güçlü ve ben çok endişeliyim” dedi.

France 24, HÜDA PAR’ın Hizbullah’la bağlantısını ayrıntılı olarak okuyucularına aktardı.

Diyarbakırlı bir kadın da “Bu kadınların son seçimi olabilir. Belki oy verme hakkımızı kaybedeceğiz. Her şeyi değiştirecekler. HÜDA PAR yüzünden İran gibi olacağız” ifadelerini kullandı.

France 24, siyasi olarak ikiye bölünen ülkede birçok kadının Erdoğan'ın yeni döneminin daha kötü olacağına inandığını aktardı. HÜDA PAR'ın siyasi alandaki yükselişinin büyük tepkilere yol açtığını yazan kanal, bu durumun Erdoğan cumhurbaşkanlığında üçüncü dönemine başlarken hükümetin İslamcılığı daha da ileriye götüreceği endişesine yol açtığı değerlendirmesine haberinde yer verdi.

‘AKP SAYESİNDE YERALTINDAN ÇIKTILAR’

Londra Üniversitesi'nde Hizbullah üzerine çalışmalar yürüten Mashuq Kurt, Hizbullah'la bağlantılı birçok aydınlatılmamış cinayet olduğuna, örgütün özellikle kadınları ve aktivistleri hedef aldığına dikkat çekerek, AKP politikalarının HÜDA PAR gibi önceden yeraltında olan İslamcı örgütlerin yasal olarak ortaya çıkışına zemin hazırladığına dikkat çekti.

Haberde, HÜDA PAR'ın evlilik dışı ilişkinin suç sayılmasını ve kadına şiddeti önleyen yasanın iptalini istediği, kadın haklarıyla ilgili birçok uygulamaya da karşı çıktığı hatırlatıldı.