  • BIST 5.114,97
  • Altın 1312.477
  • Dolar 20.9351
  • Euro 22.3169
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Fransız televizyonundan HÜDA PAR analizi: ‘Bedelini kadınlar ödeyecek’

»
Terör örgütü Hizbullah’la bağı nedeniyle tepkilerin hedefindeki HÜDA PAR’ın Meclis'e girmesi, Fransız medyasında da gündem oldu.
Fransız televizyonundan HÜDA PAR analizi: ‘Bedelini kadınlar ödeyecek’

TBMM'de dün yemin eden milletvekilleri arasında, terör örgütü Hizbullah'la bağı nedeniyle tepkilerin hedefindeki HÜDA PAR'ın milletvekilleri de vardı.

1990'larda düzenlediği terör eylemleriyle bilinen Hizbullah'ın “siyasi ayağı” olarak nitelenen HÜDA PAR'ın AKP listesinden Meclis’e girmesi, Fransız medyasında da gündem oldu. France 24 televizyonu, “Erdoğan İslamcı Kürt partisini destekledi, kadınlar bedel ödeyecek” başlıklı haberde, Diyarbakır ve İstanbul'da HÜDA PAR'ın Meclis’e girmesinin yankılarını izledi.

‘TÜRKİYE’DE KADINLAR KORKU İÇİNDE’

AKP'nin HÜDA PAR'a desteğinin Kürt seçmenin oyunu almaya yönelik olduğu yorumu yapan Fransız televizyonu, Türkiye'de kadınların bedel ödeyecekleri konusunda büyük korku yaşadığını aktardı. France 24'e konuşan İstanbul'dan bir kadın seçmen, HÜDA PAR'ın kadınların seçim hakkına karşı açıklamalar yaptığını söyleyerek “Din bu ülkede siyasete egemen oluyor ve bu seçim kadınların hayatlarını ve haklarını değiştirebilir. HÜDA PAR çok güçlü ve ben çok endişeliyim” dedi.

France 24, HÜDA PAR’ın Hizbullah’la bağlantısını ayrıntılı olarak okuyucularına aktardı.

Diyarbakırlı bir kadın da “Bu kadınların son seçimi olabilir. Belki oy verme hakkımızı kaybedeceğiz. Her şeyi değiştirecekler. HÜDA PAR yüzünden İran gibi olacağız” ifadelerini kullandı.

France 24, siyasi olarak ikiye bölünen ülkede birçok kadının Erdoğan'ın yeni döneminin daha kötü olacağına inandığını aktardı. HÜDA PAR'ın siyasi alandaki yükselişinin büyük tepkilere yol açtığını yazan kanal, bu durumun Erdoğan cumhurbaşkanlığında üçüncü dönemine başlarken hükümetin İslamcılığı daha da ileriye götüreceği endişesine yol açtığı değerlendirmesine haberinde yer verdi.

‘AKP SAYESİNDE YERALTINDAN ÇIKTILAR’

Londra Üniversitesi'nde Hizbullah üzerine çalışmalar yürüten Mashuq Kurt, Hizbullah'la bağlantılı birçok aydınlatılmamış cinayet olduğuna, örgütün özellikle kadınları ve aktivistleri hedef aldığına dikkat çekerek, AKP politikalarının HÜDA PAR gibi önceden yeraltında olan İslamcı örgütlerin yasal olarak ortaya çıkışına zemin hazırladığına dikkat çekti.

Haberde, HÜDA PAR'ın evlilik dışı ilişkinin suç sayılmasını ve kadına şiddeti önleyen yasanın iptalini istediği, kadın haklarıyla ilgili birçok uygulamaya da karşı çıktığı hatırlatıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu, KKTC, Macaristan ve Gürcistan dışişleri bakanları ile telefonda görüştü02 Haziran 2023 Cuma 10:47
  • Türkiye’nin yakından tanıdığı ABD’li isimden Erdoğan çağrısı01 Haziran 2023 Perşembe 19:57
  • CHP'de tüm MYK üyeleri istifalarını sundu01 Haziran 2023 Perşembe 19:09
  • Erdoğan’ın mal varlığı Resmi Gazete’de yayımlandı01 Haziran 2023 Perşembe 18:35
  • Bugünden itibaren Kur Korumalı Mevduat prim ödemeleri vade sonunda yapılacak01 Haziran 2023 Perşembe 16:38
  • İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz: Seçim bitti, ittifak bitti01 Haziran 2023 Perşembe 16:37
  • NATO Genel Sekreteri’nden Ankara ziyareti mesajı01 Haziran 2023 Perşembe 16:17
  • Erdoğan’ın kazanmasıyla ilgili çarpıcı yorum: Trump uyarısı yaptılar01 Haziran 2023 Perşembe 15:00
  • Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı01 Haziran 2023 Perşembe 13:12
  • Reuters, Erdoğan’ın Suriyeli mülteci vaadiyle ilgili analiz yaptı01 Haziran 2023 Perşembe 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti