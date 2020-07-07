Galatasaray'da Radamel Falcao'nun her golü 636 bin euroya denk geldi

Galatasaray'da bu sezon oynanan 39 maçın 17'sinde forma giyemeyen Radamel Falcao, oynadığı 22 maçta 11 gol attı. Bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon euro kazanan Falcao'nun her golü 636 bin euroya denk geldi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Radamel Falcao, aldığı astronomik ücrete karşın sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığı yarattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Falcao, aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları nedeniyle Galatasaray’ın bu sezon oynadığı 39 resmi maçında 17’sinde oynamadı. Tecrübeli forvet, Süper Lig’de 16, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda ise 3’er kez sahaya çıktı.

Trabzon ve Başakşehir’e karşı hiç oynamadı

Falcao ile ilgili dikkat çeken bir başka nokta ise şampiyonluk yarışındaki rakiplere karşı performansı.

Ligde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’e karşı 2 maçta da oynamayan Falcao, sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde de forma giymedi.

Falcao, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 2 maçta ise 1 gol atabildi.

İmza parası ve bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 7 milyon euroyu bulan 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 22 karşılaşmada 11 gol atarken 1 de asist yaptı.

11 golünün 10’unu Süper Lig’de, diğerini de Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor’a atan Falcao’nun şu an itibarıyla her bir golünün maliyeti 636 bin euro oldu.

Kolombiyalı futbolcunun bekleneni verememesi Galatasaray’ın üç kulvarda da başarıya ulaşamamasının en büyük sebeplerinden biri olduğu ileri sürüldü.

Sarı-kırmızılı takım, yılda ortalama 40 milyon euro gelir elde ettiği Şampiyonlar Ligi’ne katılma vizesini alamadığı taktirde Falcao’nun elden çıkarılmasının gündeme geleceği kaydedildi.

Falcao'nun kazancı şöyle:

1 yılda: 7 milyon euro

1 ayda: 583 bin euro

1 haftada: 134 bin euro

1 günde: 19 bin 178 euro

1 saatte: 799 euro

1 dakikada: 13.3 euro