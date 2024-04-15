Devler Ligi'nde rövanş zamanı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki yarı finalist, yarın belli olacak. Barcelona, Paris Saint-Germain'i; Borussia Dortmund ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Gecenin sonucu merakla beklenen maçında Barcelona, Paris Saint Germain'i konuk edecek.

İlk karşılaşmayı deplasmanda 3-2 kazanan Katalan ekibi, skor avantajını koruyarak turu geçmenin planını yapıyor.

Paris Saint-Germain ise zoru başarmak istiyor. Turu geçmesi için Fransız ekibinin maçı iki farklı kazanması gerekiyor.

Luis Enrique'nin takımının tek farklı galibiyetinde ise uzatmaya gidilecek.

Estadio Olimpico'da oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Saat 22.00'de başlayacak diğer maçta Borussia Dortmund ile Atletico Madrid kozlarını Almanya'da paylaşacak.

Ev sahibi, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında güçlü rakibi karşısında tur arayacak.Borussia Dortmund, taraftarının desteğiyle iki farklı galip gelerek yarı final vizesini almayı hedefleyecek.

Atletico Madrid ise Şampiyonlar Ligi'nde Diego Simeone yönetimde dördüncü kez yarı finale çıkmak istiyor. İspanyol ekibine her türlü galibiyet ve beraberlik tur için yeterli olacak.

Tek farklı Borussia Dortmund üstünlüğünde ise mücadele uzatmaya gidecek.

Signal Iduna Park'ta oynanacak maçta, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak.