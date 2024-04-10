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Fenerbahçe, Olympiakos maçı için Yunanistan'a gitti

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finali ilk ayağında Olympiakos ile oynayacağı mücadele için Yunanistan'a hareket etti.
Fenerbahçe, Olympiakos maçı için Yunanistan'a gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Yunanistan'a gitti.

Sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ile bazı yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal ile bir futbolcu, saat 18.30'da müsabakanın oynanacağı Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip, saat 19.00'da yapacağı son antrenmanın ardından Olympiakos karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, Olympiakos maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi

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