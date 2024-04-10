  • BIST 9814.19
  • Altın 2443.611
  • Dolar 32.2362
  • Euro 34.9882
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİskele’de 77 adet tarihi geçmiş ürüne el konuldu

Sekiz soruda Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı

» »
Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde gelecek sezondan itibaren format değişiyor.
Sekiz soruda Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı

Sekiz soruda turnuvanın yeni formatını inceledik:

Kaç takım yarışacak?

1955 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak başlayan turnuva 1992/93 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi olarak adlandırıldı.

O sezondan bu yana da aralıklarla turnuvanın formatında değişikliğe gidildi.

Grup aşamasında ne değişiyor?

Mevcut Şampiyonlar Ligi formatında dörderli sekiz gruba bölünmüş şekilde 32 takım yarışıyor.

Bu grup aşamaları 2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi lig aşaması olarak anılacak.

Bu 36 kulübün tamamı tek bir ligde yarışacak.

Lig aşamasında kaç maç oynanacak?

Şampiyonlar Ligi

KAYNAK,GETTY IMAGES

Fotoğraf altı yazısı,

Şampiyonlar Ligi'nin Liverpool-Milan arasındaki 70 bin kişinin izlediği unutulmaz 2005 Finali İstanbul'da oynanmıştı. Liverpool, 3-0 geriye düştüğü maçı penaltılarla kazanmayı başarmıştı

Eskiden takımlar grup formatında üçü evinde, üçü de deplasmanda olmak üzere 6 maç oynuyordu.

Yeni format uyarınca takımlar yeni lig aşamasında sekiz maç oynayacak.

Artık takımlar sekiz farklı takımla karşılaşacak.

Bu maçların yarısını evinde, yarısını da deplasmanda oynayacak.

Sekiz rakip nasıl belirlenecek?

Sekiz farklı rakibi belirlemek için takımlar başlangıçta dört torbada sıralanacak.

Daha sonra her takım, bu torbaların her birinden iki rakiple oynayacak şekilde kura çekecek.

Her torbadan bir takıma karşı bir maçı evinde, bir maçı da deplasmanda oynayacak.

Futbol kamuoyunun bir kısmı futbolcuların oynadığı maç sayılarının artışını, futbolcu sağlığını kötü etkileyeceği gerekçesiyle eleştiriyor.

UEFA ise bu formatın kulüplerin kendine yakın güçlerde takımlar da dahil olmak üzere, farklı seviyelerde takımlarla maç yapma fırsatı vereceğini savunuyor.

Eski sistemde kulüpler, Avrupa klasmanında en başarılıdan, en başarısıza doğru dört torbada rakipleriyle eşleşiyordu. Ancak kendi torbalarından hiçbir takımla grup aşamasında oynamıyordu.

Örneğin, İspanya liginin en başarılı takımlarından Real Madrid ile Fransa'nın en başarılı takımlarından Paris Saint-German, birinci torbada yer almalarından dolayı grup aşamalarında birbirleriyle oynayamıyordu.

Ancak yeni sistem bu iki güçlü takımın ilk aşamadan itibaren karşılaşmalarına olanak tanıyacak.

İlave dört takım nasıl belirlenecek?

Şampiyonlar Ligi

KAYNAK,GETTY IMAGES

Şampiyonlar Ligi’ne lig formatıyla birlikte dört takım daha eklenecek.

Kulüpler bir önceki sezonun yerel liglerini tamamladığı sıralama ve o ligin bağlı olduğu birliğin kulüp katsayısı sıralamasına bağlı olmaya devam ediyor.

2024/25 sezonunuyla birlikte ilave dört takım ise şöyle belirlenecek:

  • Birinci sıra: Bu takım, UEFA ülke sıralamasında beşinci sırada olan ligin üçüncüsü olacak.
  • İkinci sıra: "Şampiyonlar Yolu" olarak adlandırılan Play-Off sisteminden gelecek olan 4 takım sayısı 5'e yükseltilecek. Bu sıradaki takım da buradan gelecek bir yerel lig şampiyonunun olacak.
  • Üçüncü ve dördüncü sıralar: Bu iki sıra, bir önceki sezon UEFA organizasyonlarında en çok puan toplayan iki ülkenin birer takımına verilecek. Örneğin o sezon İngiltere ya da Fransa en çok ülke puanını toplamışsa, normal şartlarda bu ülkelerin Şampiyonlar Ligi’ne yolladığı takım sayısının hemen ardındaki sıralamadaki takımlar Şampiyonlar Ligi’ne katılacak.

Lig formatının devamı nasıl olacak?

Kupa

KAYNAK,GETTY IMAGES

Takımların oynayacağı sekizer maçın ardından sıralamadaki yerler belli olacak.

İlk sekiz sıradaki takım, son 16 turunu garantileyecek.

9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar da son 16 turu için iki maçlı bir play-off oynayacak.

Turnuvayı 25’inci veya daha alt sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılamadan elenecek.

Ligi 9 ile 16’ncı sırada bitiren takımlar eleme aşaması play-off kurasında seri başı olacak. Bu takımlar 17 ile 24’üncü sırada yer alan bir takımla karşılaşacak.

Play-off turunda zafer elde eden takımlar, direkt son 16 turuna giden takımlarla eşleşecek.

Son 16 turundan itibaren maçlar UEFA tarafından seçilen tarafsız bir sahada oynanacak. Finale kadar maçlar haftaiçi oynanacak. Final ise Cumartesi günü oynanmaya devam edecek.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde de format değişiyor mu?

Avrupa’nın iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi ve üç numaralı turnuvası Konferans Ligi de benzer bir lig formatına geçiyor.

Avrupa Ligi'ndeki lig formatında her takım, 4'ü içeride 4'ü de dışarıda olmak üzere 8 farklı takıma karşı 8 maç oynayacak.

Konferans Ligi'nde takımlar 3'ü içeride 3'ü de dışarıda olmak üzere 6 farklı takıma karşı toplam 6 maç oynayacak.

Takvim nasıl olacak?

Konferans Ligi

KAYNAK,GETTY IMAGES

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlar Eylül ve Ocak ayları arasında oynanacak.

Konferans Ligi maçları ise Eylül-Aralık ayları arasına yayılacak.

Standart haftalarda Şampiyonlar Ligi maçları Salı ve Çarşamba günleri oynanırken, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları Perşembe günleri oynanacak.

Şampiyonlar Ligi özel haftasında Şampiyonlar Ligi maçları Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak.

Avrupa Ligi maçları özel haftasında Çarşamba ve Perşembe günlerinde, Avrupa Konferans Ligi maçları özel haftasında Perşembe günü yapılacak.

Turnuvaların lig aşamalarının her birinin son maç gününde tüm maçlar aynı anda oynanacak.

Türkiye'den kaç takım katılacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aktardığına göre, 2024-25 Sezonunda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde ikişer takım temsil edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Türkiye'den bir takım yer alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa çağrısı05 Nisan 2024 Cuma 18:26
  • Cristiano Ronaldo durdurulamıyor03 Nisan 2024 Çarşamba 19:14
  • Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı01 Nisan 2024 Pazartesi 13:08
  • Yeniden ‘Karşıyaka’30 Mart 2024 Cumartesi 10:48
  • EURO 2024'te olmayacak yıldızlar29 Mart 2024 Cuma 14:26
  • Tonali 50 kez bahis oynamakla suçlanıyor29 Mart 2024 Cuma 11:45
  • EURO 2024 öncesi tatsız provalar27 Mart 2024 Çarşamba 11:12
  • "Yaşadıklarımızı sadece biz siyahlar biliyoruz"26 Mart 2024 Salı 11:08
  • Robert Lewandowski'den astronomik teklife ret25 Mart 2024 Pazartesi 11:23
  • TFF'den Süper Kupa kararı23 Mart 2024 Cumartesi 09:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti