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Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Alman devi bu sonuçla yarı final bileti için avantajı kaptı.
Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

Arsenal ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 2-2 sona erdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Arsenal, 12. dakikada Saka ile öne geçti. Bu golden tam 6 dakika sonra Serge Gnarby skora dengeyi getirdi.

Bu dakikadan itibaren baskısını artıran Bayern Münih, 32. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına önde gitti.

İkinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta 76. dakikada Trossard sahneye çıktı. Belçikalı futbolcu, Gabriel Jesus'un pasında topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Arsenal'i 17 Nisan'da sahasında konuk edecek. Alman devi yarı final için bu karşılaşmada her türlü galibiyet yetecek.

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