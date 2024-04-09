Ronaldo hakeme yumruk kaldırdı

Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi.
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
Karşılaşmanın 86. dakikasında Al Nassr'da Cristiano Ronaldo rakibinine dirsek atıp kırmızı kart gördü. Kırmızı karta sinirlenen Portekizli yıldız hakeme yumruk kaldırdı.
Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal galibiyet serisini 33 maça çıkardı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.