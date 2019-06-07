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Game of Thrones’un Yıldızı, ‘Kahve Bardağı’ Fiyaskosunda Bir Diğer Yıldızı Suçladı

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Game of Thrones'un popüler oyuncularından Sophie Turner, final sezonunda yaşanan kahve bardağı skandalının suçlusunu ilan etti.
Game of Thrones’un Yıldızı, ‘Kahve Bardağı’ Fiyaskosunda Bir Diğer Yıldızı Suçladı

Game of Thrones, final sezonu ile binbir farklı tartışmaya konu oldu. Daenerys Targaryen’in masumları öldürmesinden Jon Snow’un onu durdurmamasına, dizinin baş karakterlerinden Cersei Lannister’ın enkaz altında sıradan bir karakter gibi ölmesinden tüm sezonun karanlıkta çekilmesine kadar pek çok konu, GoT hayranlarının final sezonundan memnun kalmamasına neden oldu.

Game of Thrones’ın final sezonunda en fazla tartışılan konulardan biri da masanın üzerinde unutulan kahve bardağı oldu. Pek çok kişi bu bardağın orada bilerek konumlandırıldığını ve dizinin bu şekilde bir ürün yerleştirme gerçekleştirdiğini iddia etti fakat gerçek şu ki; televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones’ta gerçekten de masanın üzerinde kahve bardağı unutulmuştu.

Geçtiğimiz akşam Conan O'Brien’ın programına katılan Sophie Turner, kahve bardağı skandalı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizide Sansa Stark karakterini canlandıran Turner, masanın üzerinde kahve bardağının unutulmasıyla ilgili olarak Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington’ı suçladı.

“Her gün kahve bardağı skandalını duyuyorum. Kahve bardağının son sezondan daha fazla eleştirildiğini bilmek güzel.” diyen Turner, “Kahve bardağı Kit’in (Harington) sandalyesinin önünde duruyordu. İlk olarak Emilia’yı (Clarke) suçlamıştım ancak onun yapacağını düşünmüyorum. Kit tembel ve bunu kesinlikle o yaptı. Kit oraya oturdu kahveyi bıraktı ve gitti. Orada değildi ancak %100 Kit’ti.” şeklinde konuştu.

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