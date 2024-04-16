Gardiyanoğlu, Meclis'te açıkladı: Özel sektörde maaş ve özlük hakları ile ilgili düzenlemeler yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Devrim Barçın'a kanser ve MS ilaçlarının Sağlık Bakanlığı güvencesinde olduğunu, ancak Sosyal Sigortalar'ın ödeme listesinde olmadığını belirtti.

2 bin 539 emeklinin asgari ücretin altında maaş aldığını doğrulayan Gardiyanoğlu, bununla ilgili prim düzenlemeye ilişkin bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Gardiyanoğlu, 71 bin 740 kişinin primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını da doğrulayarak, bununla ilgili de 15 gün içerisinde tek tahakkuk düzenine geçileceğini aktardı ve bu şekilde rakamının aşağı ineceği öngörüsünü ortaya koydu.

Özel sektörde 15-20 yıl çalışanın asgari ücret üzerinden ödenmesini yanlış bulduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, özel sektörde maaş ve özlük hakları ile ilgili düzenlemelerin de gündeminde olduğunu belirtti.