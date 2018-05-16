  • BIST 102.024
  • Altın 183,398
  • Dolar 4,4265
  • Euro 5,2177
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Türkü Şöleni düzenledi

»
Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür Ve Kongre Sarayı’nda Türkü Şöleni gerçekleştirdi.
Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Türkü Şöleni düzenledi

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, konserin sunucusu Ezgi Balyemez açılışta yaptığı konuşmada, Türk Halk Müziği korosunun yeniden canlandırılmasına olanak sağlayan Başkan İsmail Arter’e koro adına teşekkür etti. 
Geceye, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Asbaşkan İbrahim Uysal da katıldı. 

Şef Doğan Balyemez yönetimindeki 75 kişilik Türk Halk Müziği Korosu’nun toplam 24 parçasının 6’sı solistler tarafından seslendirilirken gecede TRT’den 4 konuk saz sanatçısı da yer aldı. Sorumlu Refik Hazır gecede bir konuşma yaparak, Türk halk Müziği korosunun Başkan İsmail Arter’in çok değer verdiği bir proje olduğunu ifade ederek, bir hayalin gerçek olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İki oyun Berlin’de sahnelendi14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:34
  • Girne Belediyesi TSM topluluğu “Neşeli Şarkılar Konseri” düzenliyor14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:27
  • Müzeler Haftası nedeniyle ücretsiz müze turları yapılacak14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:22
  • Eralp Adanır’dan yeni kitap: “M. Kansu’yla yazım dünyasına yürümek”14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:17
  • “İstibdat Kumpanyası” Güzelyurtlularla buluştu13 Mayıs 2018 Pazar 13:28
  • Kısmet, Cannes’da görücüye çıkıyor11 Mayıs 2018 Cuma 16:09
  • FOGEM’den “Hayatın Ritmini Yakala” konulu atölye çalışması10 Mayıs 2018 Perşembe 11:05
  • LBO Halk Müziği Korosu konseri gerçekleştirildi09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:48
  • Nidai Şemi “Anılardaki Efsaneler-Namık Kemal Lisesi” kitabını başkan Arter’e takdim etti08 Mayıs 2018 Salı 17:04
  • Genç Sanatçılar Resim Yarışması’na başvuru süreci 14 Mayıs’ta başlıyor08 Mayıs 2018 Salı 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti