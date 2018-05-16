Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Türkü Şöleni düzenledi

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, konserin sunucusu Ezgi Balyemez açılışta yaptığı konuşmada, Türk Halk Müziği korosunun yeniden canlandırılmasına olanak sağlayan Başkan İsmail Arter’e koro adına teşekkür etti.

Geceye, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Asbaşkan İbrahim Uysal da katıldı.

Şef Doğan Balyemez yönetimindeki 75 kişilik Türk Halk Müziği Korosu’nun toplam 24 parçasının 6’sı solistler tarafından seslendirilirken gecede TRT’den 4 konuk saz sanatçısı da yer aldı. Sorumlu Refik Hazır gecede bir konuşma yaparak, Türk halk Müziği korosunun Başkan İsmail Arter’in çok değer verdiği bir proje olduğunu ifade ederek, bir hayalin gerçek olduğunu söyledi.