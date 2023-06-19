Gazimağusa’da ehliyeti olmadan trafiğe çıkan sürücüler kaza yaptı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da bugün saat 03.30 sıralarında, DAÜ içerisindeki isimsiz yol üzerinde, 22 yaşındaki Sedanur Şimşek yönetimindeki FP 656 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Indorm Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında park halinde bulunan UJ 243 plakalı salon aracın sol ön kısmına ve ardından çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam edip, yolun sağ tarafında park halinde bulunan TLP 959 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptığı bildirildi. Kazada yaralanan olmadığı belirtildi.

FP 656 plakalı araç sürücüsü Sedanur Şimşek, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Polisten yapılan bir diğer açıklamaya göre ise, 18 Haziran Pazar günü, saat 23.30 sıralarında, Kuzucuk köyü içerisinde, 22 yaşındaki Sezer Sürer, yönetimindeki FA 719 plakalı araç ile Ötüken köyü istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan 19 yaşındaki Nedim Tolga Kargı yönetimindeki SN 739 plakalı çift kabin aracın sağ ön kısmına çarptığı bildirildi. FA 719 plakalı araç sürücüsü Sezer Sürer’in, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.