  • BIST 5.411,85
  • Altın 1488.686
  • Dolar 23.671
  • Euro 25.8871
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAralıklı oruç hakkında çarpıcı araştırma

Gazimağusa’da ehliyeti olmadan trafiğe çıkan sürücüler kaza yaptı!

» »
Gazimağusa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, kaza yapan Sedanur Şimşek ve Sezer Sürer’in ehliyetsiz araç kullandıkları tespit edildi, bahse konu kişiler tutuklandı.
Gazimağusa’da ehliyeti olmadan trafiğe çıkan sürücüler kaza yaptı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da bugün saat 03.30 sıralarında, DAÜ içerisindeki isimsiz yol üzerinde, 22 yaşındaki Sedanur Şimşek yönetimindeki FP 656 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Indorm Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında park halinde bulunan UJ 243 plakalı salon aracın sol ön kısmına ve ardından çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam edip, yolun sağ tarafında park halinde bulunan TLP 959 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptığı bildirildi. Kazada yaralanan olmadığı belirtildi.

FP 656 plakalı araç sürücüsü Sedanur Şimşek, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Polisten yapılan bir diğer açıklamaya göre ise, 18 Haziran Pazar günü, saat 23.30 sıralarında, Kuzucuk köyü içerisinde, 22 yaşındaki Sezer Sürer, yönetimindeki FA 719 plakalı araç ile Ötüken köyü istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan 19 yaşındaki Nedim Tolga Kargı yönetimindeki SN 739 plakalı çift kabin aracın sağ ön kısmına çarptığı bildirildi. FA 719 plakalı araç sürücüsü Sezer Sürer’in, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP’nin Adayı Reynar’ın Adı, Yasa Gereği Oy Pusulasında Olacak19 Haziran 2023 Pazartesi 09:02
  • Yılmaz: KKTC’nin tanınması konusunda gayretlerimizi yoğunlaştıracağız19 Haziran 2023 Pazartesi 08:58
  • KKTC Pazar günü sandık başına gidiyor19 Haziran 2023 Pazartesi 08:44
  • Polis Halk Koşusunda Polis Ve Halk Birlikte Koştu…19 Haziran 2023 Pazartesi 08:15
  • Korkmazhan: Arıklı’nın açıklaması istifa nedenidir, özür dileyip istifa etsin18 Haziran 2023 Pazar 21:21
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ercan’da incelemeler yaptı18 Haziran 2023 Pazar 18:42
  • Olgun Amcaoğlu: Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi çalışmaları hızlandı18 Haziran 2023 Pazar 16:02
  • Tatar, Yeşilırmak Sınır kapısı yakınlarındaki Savaş Tepesi’nde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı:18 Haziran 2023 Pazar 15:54
  • İzlem Gürçağ Altuğra, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı18 Haziran 2023 Pazar 13:47
  • Fikri Ataoğlu Babalar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı18 Haziran 2023 Pazar 13:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti