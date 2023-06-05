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Gazimağusa’da ehliyetsiz araç kullanan ve trafik kazasına neden olan Tuğba Tiken tutuklandı

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Gazimağusa’da ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, dikkatsizce ana yola giriş yapan ve kazaya sebebiyet veren ehliyetsiz sürücü Tuğba Tiken tutuklandı.
Gazimağusa’da ehliyetsiz araç kullanan ve trafik kazasına neden olan Tuğba Tiken tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran Pazar günü, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu üzerinde, 24 yaşındaki Tuğba Tiken yönetimindeki ZUG 846 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol’daki sığınmalı yol kavşağına geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada ana yol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Gürkan Tilim yönetimindeki GF 573 plakalı aracın ön kısmına çarptığı belirtildi.

Kaza sonucu yaralanan GF 573 plakalı araç sürücüsü Gürkan Tilim ve ZUG 846 plakalı araç sürücüsü Tuğba Tiken ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Muzaffer Önbıçak, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular. ZUG 846 plakalı araç sürücüsü Tuğba Tiken, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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