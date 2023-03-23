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Gazimağusa'da Hırsızlık!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Gazimağusa'da Hırsızlık!

22.03.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde park halinde bulunan bir şirkete ait araç içerisinden, bir adet sürüş ehliyeti ile çanta ve içerisinde muhafaza edilen 15 ABD Doları, şirket adına tahsil edilen 17,793 TL nakit para ve 3 adet çek yaprağı çalınmıştır.  

            Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.A.(E-42) tespit edilerek tutuklanmıştır.

            Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında, söz konusu araçtan çalmış olduğu  paralar haricindeki eşyaları yakarak kasti hasara uğrattığı ayrıca, 01.03.2023 tarihinde de yine Gazimağusa’da park halinde bulunan başka bir araç içerisinden 2 adet altın bilezik ile 1 adet altın kolyeyi çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

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