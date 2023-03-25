Gazimağusa’da kaza: 74 yaşındaki yaya yaralandı

Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki yaya Şakir Esengür yaralandı
Polisin açıklamasına göre, Refiye Çelik (22), saat 15.10 sıralarında KR 086 plakalı araçla Polatpasa Bulvarı üzerinde seyir halindeyken Gazimağusa Kaza Mahkemesi önlerinde yolu geçmeye çalışan Şakir Esengür'e (74) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Esengür, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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