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Gazze'de beşinci esir takası: 183 Filistinli serbest bırakılacak

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Gazze'de devam eden ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, serbest bırakacağı üç İsrailli esirin isimlerini açıkladı.
Gazze'de beşinci esir takası: 183 Filistinli serbest bırakılacak

Gazze'de devam eden ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, serbest bırakacağı üç İsrailli esirin isimlerini açıkladı. Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami bugün Kızılhaç ekiplerine teslim edilecek. Bu esir takasına karşılık İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılacak. İsrail tarafı, Hamas’ın sunduğu listeyi "kabul edilebilir" bulduğunu açıkladı.

İzzeddin el-Kassam TugaylarıGazze’de devam eden ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında üç İsrailli esirin serbest bırakılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami bugün serbest bırakılacak. Ben Ami’nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu belirtilirken, isimlerin arabuluculara iletildiği bildirildi.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA: LİSTE KABUL EDİLEBİLİR

İsrail basını, Hamas’ın serbest bırakılacak esirlerin listesini geciktirmesinin nedeninin, İsrail’in ateşkes anlaşması yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle olduğunu iddia etti. Ancak İsrail yetkilileri, sunulan listeyi kabul edilebilir bulduklarını açıkladı.

183 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisiserbest bırakılan üç İsrailliye karşılık İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin tahliye edileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, serbest bırakılacak Filistinliler arasında:

18 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılanlardan,

54 kişi ağır hapis cezası alanlardan,

111 kişi ise 7 Ekim 2023 sonrası Gazze Şeridi’nde gözaltına alınanlardan oluşuyor.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, daha önce 583 Filistinli esir ile 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşan anlaşmanın ilk 42 gününde 1.900’den fazla Filistinlinin ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. Ateşkes süreci devam ederken, takasın hangi aşamalarda tamamlanacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği uluslararası kamuoyunun yakın takibinde.

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