  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

'Geceleri 'Ne zaman bitecek bu ağrılar' diye ağladığım zamanlar oldu'

»
Konya'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü zorlu bir sürecin ardından yenen 2 çocuk annesi ana sınıfı öğretmeni Yeşim Kaplan, yaşadıklarını anlattı.
'Geceleri 'Ne zaman bitecek bu ağrılar' diye ağladığım zamanlar oldu'

Eşi Mehmet Kaplan'ın rahatsızlığını önce grip zanneden ama daha sonra koronavirüse yakalandığını öğrenen 38 yaşındaki Yeşim Kaplan, kendisinde koku ve tat kaybı gibi belirtiler hissetmesi üzerine Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkmasıyla evde tedavisine başlanan Yeşim Kaplan'ın bir süre sonra 11 yaşındaki kızında ve 4,5 yaşındaki oğlunda da Kovid-19 belirtileri ortaya çıktı. Böylece Kaplan ailesi, evde karantinaya alındı.

Yeşim Kaplan, AA muhabirine, test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğinde ağladığını söyledi.

Kaplan, hastalanmadan önce sadece eşinin iş ve ihtiyaçlar için dışarı çıktığını belirterek tedbiri hiç elden bırakmadıklarını, eşinin getirdiği eşyaları dahi kapı önünde dezenfekte edip içeri aldıklarını aktardı.

Hastalığının ağır seyrettiğini vurgulayan Kaplan, şöyle devam etti:

"Birkaç gün içinde koku ve tat kaybı, daha sonra halsizlik başladı. Gözlerimi kapatıyordum sabah, açıyordum akşam. Narkoz almış gibi sadece kanepeye uzanıp uyuyordum. Bu durum 15 gün sürdü. Şuursuzca kanepenin üzerinde yattığım gece ve gündüzler haricinde öksürüklerde de çok sıkıntılar yaşadım. Öksürük, bel ve sırt ağrısı dayanılmaz bir haldeydi. Hastaneye gitmeyi istedim ama 2 çocuğumu bırakabileceğim bir yer yoktu, onlar da rahatsızdı. Onları bırakmak istemediğim için hastaneye yatmadım."

Kaplan, ağrılarının, içten içe sızılar şeklinde ilerlediğine, normal sırt ve bel ağrısından çok ağır olduğuna dikkati çekti.

"Hastayken nefes alamamak çok kötüydü"

Ardı arkası kesilmeyen öksürükler nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini anlatan Kaplan, şunları söyledi:

"Öksürük ve nefes darlığı yaşadık. Eşim ve kızım hafif atlattığı için onlarda çok sıkıntı yoktu ama oğlum ve ben çok kötüydük. Öksürük bildiğimiz grip ya da normal boğaz ağrısındaki öksürükler gibi değil, ciğerden gelen bir öksürük. Kesinlikle sizi konuşturmuyor, nefes almanıza bile izin vermiyor. Hastayken nefes alamamak çok kötüydü."

Çocuklarının hastalanmasının kendisini daha çok etkilediğini ifade eden Kaplan, "Özellikle oğlumun nefes alamaması beni çok etkiledi. Hastalandığım andan itibaren 'Bana bir şey olursa çocuklarım ne olacak, arkamda kalacaklar.' diye düşündüm. Bu süreçte 5,5 kilo verdim. Dayanamadığım, özellikle geceleri 'Ne zaman bitecek bu ağrılar, şiddetli öksürükler?' diye ağladığım zamanlar oldu ama çocuklarım ve eşim için ayakta kalmam gerekiyordu." diye konuştu.

İnsanların "Bu virüs bana gelmez" şeklinde düşünmemeleri gerektiğinin altını çizen Kaplan, herkesin gerekli tedbirlere uymasını istedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Babacan: Kimsenin Türkiye’yi 1990’lı yıllara döndürmeye hakkı yok06 Mart 2021 Cumartesi 18:59
  • Erdoğan:Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere müsade etmeyeceğiz06 Mart 2021 Cumartesi 17:20
  • T.C Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Koronavirüs'e yakalandı06 Mart 2021 Cumartesi 15:54
  • Gürültü için kendisini uyaran apartman görevlisini öldürmeden önce tecavüz etmiş06 Mart 2021 Cumartesi 15:10
  • Türk aşısında faz çalışmasına geçildi!06 Mart 2021 Cumartesi 15:02
  • Usta sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti06 Mart 2021 Cumartesi 11:24
  • Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk ölü bulundu06 Mart 2021 Cumartesi 10:25
  • Gaziantep'te bir bekçi, parkta köpek gezdiren genci ayağından vurdu06 Mart 2021 Cumartesi 10:19
  • Türkiye'de evlenme yaşı kaç? TÜİK açıkladı05 Mart 2021 Cuma 22:57
  • Bilal Erdoğan'ın eski ortağına 5 yıl hapis cezası verildi, tahliye edildi05 Mart 2021 Cuma 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti