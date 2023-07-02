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Geçitkale sakinlerinden Nesibe Şabanoğlu hayatını kaybetti

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Geçitkale’de ikamet eden Nesibe Şabanoğlu yaşamını yitirdi. Nesibe Şabanoğlu’nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Geçitkale Kabristanlığı’na defnedildi.
Geçitkale sakinlerinden Nesibe Şabanoğlu hayatını kaybetti

Geçitkale’nin sevilen isimlerinden Nesibe Şabanoğlu, hayatını kaybetti. Nesibe Şabanoğlu'nun vefatı sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.

Nesibe Şabanoğlu'nun cenazesi bugün kılınacak öğle namazına müteakip Geçitkale Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Konuyla ilgili Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Geçitkale bucağı sakinlerinden Nesibe Şabanoğlu ablamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi bugün öğlen namazı müteakip Geçitkale kabristanlığına defnedilecektir. Allah’tan rahmet yaslı ailesine sabırlar dileriz…”

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