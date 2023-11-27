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Genç yaşta hayata gözleirni yumdu

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Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinin sevilen isimlerinden Mihriban Berfin Günel, genç yaşta hayatını kaybetti.
Genç yaşta hayata gözleirni yumdu

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinin sevilen isimlerinden Mihriban Berfin Günel, genç yaşta hayatını kaybetti.

Dört gün önce rahatsızlanarak önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, ardından da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Mihriban Berfin Güel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta yaşamını yitiren Mihriban Günel’in ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. (Ergün YAHAT)

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