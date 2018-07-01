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Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kampları başladı

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Başbakanlık Gençlik Dairesi’nin Kantara Yaz Kampları başladı. Kamplar 8 Eylül’e kadar devam edecek.
Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kampları başladı

Gençlik Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kampta sportif, kültürel ve eğitsel aktivitelerin yanısıra her dönem gençlere yönelik seminerler de veriliyor.  Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Dairesi’nde görevli Dr. Güley Abatay tarafından verilen “Stresle Baş Etme ve Öfke Kontrolü” konulu semineri Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da izledi. 

Çolakoğlu, Abatay’a teşekkür ettiği konuşmasında,öfke kontrolünün önemine de değinerek seminerde edinilen bilgililerin oldukça yararlı olacağını vurguladı. Gençlerle sohbet eden Çolakoğlu, gençlerin isteklerini alarak kampın değerlendirmesini de gençlerden dinledi.  Çolakoğlu, gençlerin kampla ilgili memnuniyet getirdiklerini vurgulayarak,Daire çalışanlarına ve kamp personeline katkılarından dolayı teşekkür etti.

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