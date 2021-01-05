'Genelge beni bağlamaz' sözüyle gündeme gelmişti: 24 kez ceza yiyen esnafın iş yeri 15 günlüğüne kapatıldı

"Genelge bizi bağlamaz sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da Çaycuma Kaymakamlığı tarafından belediyeye iş yerimize 15 gün kapatma yazısı gönderilmiş. Sabah saatlerinde bunu sormaya gittiğimizde dışarı çıkartıldık. Bunun peşine Kaymakam Bey'le gittik görüştük.

"Genelge bizi bağlamaz sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da Çaycuma Kaymakamlığı tarafından belediyeye iş yerimize 15 gün kapatma yazısı gönderilmiş. Sabah saatlerinde bunu sormaya gittiğimizde dışarı çıkartıldık. Bunun peşine Kaymakam Bey'le gittik görüştük.