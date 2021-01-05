'Genelge beni bağlamaz' sözüyle gündeme gelmişti: 24 kez ceza yiyen esnafın iş yeri 15 günlüğüne kapatıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde getirilen maske takma zorunluluğuna uymayan Erkan Cinbir'e 15 günlük iş yeri kapatma cezası verildi.
Daha önce "Genelge beni bağlamaz" sözleriyle gündeme gelen Cinbir, konuyu görüşmek için maskesiz bir şekilde Çaycuma Kaymakamlığı'na sormak istedi. Cinbir ile görevliler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Bir süre sonra kaymakam ile görüşen Cinbir, kendisine İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda işlem yapıldığı hatırlatılması üzerine iş yerine geri döndü. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Cinbir, şunları söyledi:
- "Genelge bizi bağlamaz sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da Çaycuma Kaymakamlığı tarafından belediyeye iş yerimize 15 gün kapatma yazısı gönderilmiş. Sabah saatlerinde bunu sormaya gittiğimizde dışarı çıkartıldık. Bunun peşine Kaymakam Bey'le gittik görüştük.
- Kaymakam Bey de genelgelere baktığını, İçişleri Bakanlığı genelgesini uygulamak zorunda olduğunu söyledi. Bizim de genelgelere uymamız gerektiğini söyledi. Ben de kendisine 2 çocuğum ve yanımda çalışan insanlar olduğunu söyledim. 15 gün boyunca gelirimiz yok, ekmeğimiz yok dedik. Bu konuda kendilerinden bir şey bekledik.
- Biz bu işten asla memnun değiliz. Kendi insanlarına düşman olan yönetim şekli hiçbir şekilde yok. Ben bu davadan asla geri vites yapmayacağım. Sonuna kadar anayasal hakkımı sürdüreceğim. Belediye ekiplerince bu yazı bize tebliğ edildi. Kaymakamlık bu yazıyı iletmese belediye nereden bilecek. Yasal mevzuatı inceleyip yasal işlemlere başlayacağız."
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