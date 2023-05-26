  • BIST 4.580,67
  • Altın 1247.688
  • Dolar 19.9587
  • Euro 21.3907
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

George Floyd’un ölüm yıldönümünde gösteri: Hiç bir şey değişmedi

» »
New York'ta George Floyd'un ölümünün 3. yılı nedeniyle gösteri düzenlendi.
George Floyd’un ölüm yıldönümünde gösteri: Hiç bir şey değişmedi

ABD'nin Minnesota eyaletinde 3 yıl önce siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile hayatını kaybetmesi, New York'ta düzenlenen gösteri ile protesto edildi.

New York'un Union Meydanı'nda “Hiç bir şey değişmedi” başlığı ile düzenlenen protestoya yüzlerce gösterici katıldı. Ellerinde “George Floyd'u hatırlıyor musun?” yazılı pankartlarla meydanda toplanan göstericiler, Floyd'un 3 yıl önce polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride ayrıca, 1 Mayıs'ta New York metrosunda eski bir ABD askerinin boğazını sıkması sonucu ölen Jordon Neely'i de anıldı ve göstericiler New York Belediye Başkanı Eric Adams'i eleştiren sloganlar attı. Daha sonra göstericiler, Union meydanından Bryant Park'a kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis, en az 2 göstericiyi düzensiz davranışlarda bulunmaktan gözaltına aldı.

ABD’Yİ SARSAN CİNAYET

Minnesota’nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020’de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca “Nefes alamıyorum” sözleriyle polise yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra kendisinin öldüğü belirtilmişti. Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren protestolara neden olmuştu.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Floyd’un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti. 3 eski polis hakkında daha sonra federal ve eyalet savcıları tarafından ayrı ayrı dava açılmıştı ve polisler cezaevine girmişti. Polislerden ikisi adam öldürmeye yardım etmekten suçlu bulunurken, diğerinin cezasının onanması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden da dün Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin 3. yılında, federal güvenlik görevlilerinin güç kullanımının kısıtlanması ve hesap verebilirliğini sağlamayı hedefleyen polis reformunun yasalaştırılması çağrısını yinelemişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şaşırtıcı araştırma: Uzun yaşamanın sırrı yetersiz oksijende24 Mayıs 2023 Çarşamba 19:01
  • Mimoza Beach Hotel’de Eğlence Dolu Çocuk Şenliği Yapıldı  24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:36
  • Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2023)24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:35
  • Uyku uzmanı açıkladı: Uyuyabilmek için bildiğiniz her şeyi unutun23 Mayıs 2023 Salı 14:42
  • Bahar alerjisine iyi gelebilecek 6 besin23 Mayıs 2023 Salı 13:05
  • Bilimsel araştırma: Sakatlanmaların sebebi hızlı koşmada yatıyor22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:15
  • Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2023)22 Mayıs 2023 Pazartesi 09:53
  • Bilimsel araştırma: Sakatlanmaların sebebi hızlı koşmada yatıyor21 Mayıs 2023 Pazar 22:23
  • Herson’da mayın temizleme çalışmaları sürüyor21 Mayıs 2023 Pazar 17:13
  • Onlara çekiliyorlar: Sivrisineklerin neden belirli insanları ısırdıkları ortaya çıktı21 Mayıs 2023 Pazar 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti