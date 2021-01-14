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George Orwel'ın '1984'ü dizi oluyor

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İngiliz gazeteci ve romancı George Orwell'ın listeleri alt üst eden romanı '1984' mini dizi oluyor. Dizi, George Orwell'in aynı adlı bilimkurgu klasiğinden uyarlanan tiyatro oyununu kaynak alacak.
George Orwel'ın '1984'ü dizi oluyor

İngiliz gazeteci ve romancı George Orwell'ın listeleri alt üst eden romanı '1984' mini dizi oluyor. Dizi, George Orwell'in aynı adlı bilimkurgu klasiğinden uyarlanan tiyatro oyununu kaynak alacak.

George Orwell‘in 1949 yılında yayımlanan ve çizdiği distopik gelecekle kendisinden sonra gelen pek çok esere ilham kaynağı olan bilimkurgu klasiği 1984, yeni bir uyarlamayla ekranlara geliyor. Ancak bu kez Orwell’in romanı doğrudan uyarlanmıyor. Bunun yerine Orwell’in klasik romanından uyarlanan aynı adlı tiyatro oyunu kaynak alınıyor.

Apple TV+’ta izleyici ile buluşan Dickinson dizisinin arkasındaki yapım şirketi olan Wiip, Robert Icke ve Duncan Macmillan‘ın yaratıcısı olduğu tiyatro oyununu beş bölümlük bir mini diziye uyarlamak için hazırlıklara başladı.

Filmloverss’ın haberine göre; Icke ve Macmillan uyarlama hakkında yayınladıkları ortak açıklamada, “Gözetlemenin, ‘yalan haber’in ve gerçeğin çürümesinin bu bölünme çağında dünya demokrasi ve hükûmeterle boğuşurken Orwell’in başyapıtının ivediliği inkâr edilemez” ifadelerini kullandı. İkili insanların ekranlarında gördüklerine, pencereden gördüklerinden daha fazla inandığı bu toplum portresinin uyarlaması için televizyonun ideal olduğunu söylerken bu başyapıtın içinde olduğumuz zorlu dönem hakkında neler söyleyebileceğini keşfedecekleri yeni, cesur bir versiyon hazırlayacaklarını ifade etti.

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