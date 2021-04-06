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Gergerlioğlu: Yoğun bakımdan cezaevine kadar kelepçe çıkarılmadı

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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevine giderken kelepçesinin çıkarılmadığını ve hakaretlere maruz kaldığını anlattı. Gergerlioğlu’nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Gergerlioğlu: Yoğun bakımdan cezaevine kadar kelepçe çıkarılmadı

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevine giderken kelepçesinin çıkarılmadığını ve hakaretlere maruz kaldığını anlattı. Gergerlioğlu’nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede anjiyo olduktan sonra youn bakımdan habersizce cezaevine götürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaşadıklarını parti yöneticileri ve avukatlarına anlattı. Gergerlioğlu, cezaevine kelepçeli götürüldüğünü ve hakaretlere maruz kaldığını söyledi.

Milletvekilliği düşürülerek hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle zorla cezaevine götürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugün avukatları ve parti yöneticileri ile görüştü. Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre, Sincan F Tipi Cezaevi’nde yapılan görüşmenin ardından HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, Gergerlioğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Dede, Gergerlioğlu’nun moralinin yerinde olduğunu, hatta kendilerine moral verdiğini dile getirdi.

YOĞUN BAKIMDA DAHİ KELEPÇELİ TUTULDU

Evinden gözaltına alınmasından hastaneden kaçırılmasına kadar Gergerlioğu’na yapılan kötü muameleye tüm kamuoyunun tanık olduğunu belirten Dede, “Hastaneden kaçırılarak cezaevine götürülürken de hakaret ve kötü muameleye maruz kaldığını öğrendik. Kendisinin polis memuruyla baş başa kaldığı anlara ilişkin bilgi aldık. Hakarete, aşağılamalara maruz kaldığını söyledi. Yoğun bakımda dahi kapıda onlarca jandarma olmasına rağmen kelepçeli tutulduğunu ifade etti. Yoğun bakımdan yeni çıkmasına rağmen hastaneden cezaevine götürülürken de yine kelepçe takıldığını anlattı. Şu an karantina koğuşunda tek başına tutuluyor. 14 gün orada kalacak” diye konuştu.

Gergerlioğlu’nun şehir hastanesindeyken arka kapıdan kaçırıldığını belirten Dede, “Bu kaçırma yargısının, polisin, jandarmanın yaptıkları işin meşruluğuna kendilerinin de inanmadığını gösteriyor" dedi.

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