Geri dönüyor: Meghan Markle’ın tek bir paylaşımına 7,8 milyon TL fiyat biçildi

Yaptığı her hareket gündem olan Sussex Düşesi Meghan Markle'ın yaşam tarzı blogunu yeniden aktifleştirme çabaları ilgi uyandırdı.

2020 yılında eşi Prens Harry (38) ile birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılan ve ABD’ye yerleşen Meghan Markle (41), farklı projelerle hayatlarına devam edeceklerini açıklamıştı.

Netflix’e “Harry & Meghan” isimli bir belgesel hazırlayan, para karşılığı röportajlar veren çiftten Prens Harry, kendi yaşadıklarını anlattığı “Spare” (Yedek) isimli bir kitap da yazmıştı.

Şimdi Markle’ın da, yaşam tarzı blogu The Tig’i yeniden hareketlendireceği ve sosyal medya gücünü buraya yönlendireceği haberleri gündeme oturdu.

Prens Harry, Meghan Markle…

ESKİ HESABINDA BİLE MİLYONLAR VAR

Dijital yetenek ajansları, beklendiği gibi yeni bir sosyal medya profili oluşturmaya karar verirse, Markle’ın, Instagram gönderisi başına 7,8 milyon TL’ye (300 bin sterlin) kadar ücret alabileceğini tahmin ediyor. Çiftin en son 2020’nin başlarında paylaşım yaptıkları, The Duke and Duchess of Sussex isimli Instagram hesabını halen 9,4 milyon kişi takip ediyor.

2014’te oluşturulan ve şimdilerde yeniden lansman için hazırlanan The Tig adını, Markle’ın en sevdiği kırmızı şarap türünden (Tignanello) alırken 2017’de Prens Harry ile nişanlanmasıyla devre dışı kaldı.

Bir ajans çalışanı da, “Bu tür şeyler için belirlenmiş bir ücret yok, ancak markaların, onun sahip olduğu türden erişime sahip insanlar için büyük bütçeleri var.” dedi.

RAKİPLERİ ÇOK GÜÇLÜ

Marka performans şirketi Launchmetrics’ten Alison Bringé de, “Dünyanın en yüksek ücretini almasa bile en çok kazanan mega etkileyicileriyle aynı çizgide olacak” diyor.

Sektörün önde gelen kişileri, Markle’ın yaşam tarzı blogunu, Kim Kardashian gibi ünlüler yerine, kendisi gibi oyuncu olan Julia Roberts ve Gwyneth Paltrow’un hesaplarıyla karşılaştırıyor.

8,3 milyon takipçili Roberts kısa bir süre önce lüks saat markası Chopard için Gucci takım elbise ile modellik yaparken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Onları “ücretli ortaklıklar” olarak işaretlemedi, ancak muhtemelen her biriyle işbirliği yaptığı düşünülüyor.