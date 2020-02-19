Gezi Parkı davasında beraat kararı veren hakimlere soruşturma

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı davasında beraat kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti.

HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

HSK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada 16 sanık "Türkiye Cumhuriyeti Hükümet'ini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Mahkemece verilen karar sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısında verilen beraat kararına "Bunlar ciddi manada perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerdeydi ve bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar. Onlarla beraber başkaları da bu işin içerisinde" diyerek tepki göstermiş, tahliye edilen Osman Kavala "15 Temmuz darbe girişimine destek" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İNCELEME VE SORUŞTURMA İZNİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 'beraat' kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. Alınan son dakika kararına göre HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kurul heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek. Müfettiş olayı araştıracak.