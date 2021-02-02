Gıdada gizli zam! Salatalık 17.75TL!

KKTC’de Covid 19’un yarattığı salgın giderek artış gösterirken, buna paralel olarak alınan kapanma tedbirlerinden sonra, bazı tüketim mallarının da artışlardan nasibini aldığı dikkat çekti.

KKTC’de Covid 19’un yarattığı salgın giderek artış gösterirken, buna paralel olarak alınan kapanma tedbirlerinden sonra, bazı tüketim mallarının da artışlardan nasibini aldığı dikkat çekti.

Detay-Özel Haber

Covid 19’un yarattığı ekonomi sıkıntı sonrasında, halkın alım gücü düşerken, bunu dikkate almayan bazı aracıların ve üreticilerin, sebze ve meyvelerde kabul edilemeyen fiyatlar uygulamaya başladıkları gözlemlendi.

KKTC’de Asgari Ücretin henüz belirlenmediği ve ne olacağının tartışıldığı bu günlerde, birçok yiyecek fiyatlarının gizlice yapılan artış sonrasında el yakmaya başlaması tepkilere neden oluyor.

Halkın sofrasından eksik etmediği ve sıklıkla tükettiği salatalığın (Hıyar) bile birçok marketlerde 17.75 TL. etiketi ile satışa sunulması, birçok aracının pandemiye rağmen kendi çıkarlarını düşündüğü yorumlarına neden oldu.

Hükümetin fahiş uygulama için tedbir alması gerektiğine vurgu yapılırken, bazı ürünlerde eskiden olduğu gibi yapılacak denetimlerden sonra Narh uygulamasına geçebileceği öneriliyor.