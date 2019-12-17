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Girne Belediye Başkanı Güngördü çarşıda bildiri dağıttı

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Girne Belediyesi, Girne Çevre Koruma Planı kapsamında bulunan Girne çarşı merkezindeki esnaf ve vatandaşlara, özellikle dış cephelerde yapılacak tamirat, tadilat ve değişikliklerin belediyeden izin alınarak yapılması gerektiğini belirtilen bildiri dağıttı
Girne Belediye Başkanı Güngördü çarşıda bildiri dağıttı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de bildiri dağıtımına katılarak, konunun önemine dikkat çekti. 

Yapılan açıklamada, özellikle son zamanlarda, bina dış cephelerinde yapılan bazı değişikliklerin, bölgenin koruma planıyla ilgili prensiplerine aykırı, yasal dayanaktan yoksun olduğu vurgu yapılarak, 18 Aralık 2019 Çarşamba gününden itibaren, işyeri ve/veya binaların, özellikle dış cephesinde; izin almadan yapılacak değişiklikler nedeniyle Belediye tarafından yasal işlem başlatılacağı, işyerlerinin işyeri açma izinlerinin yenilenmeyeceğini ve/veya işyerlerinin mühürleneceği duyuruldu.

 

YILLAR İÇERİSİNDE BİR TAKIM SORUNLAR YAŞANMAYA BAŞLANDI

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de tüm insanlarla, misafirlerle, turistlerle ve öğrencilerle birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu ifade ederek, kentteki pek çok olumlu iş yanında, birtakım olumsuzluklar da yaşandığını söyledi.
Güngördü, gelişen ticaret hacmiyle günden güne büyüyen Girne’de, özellikle çarşı merkezinde ve koruma bölgesi olarak belirlenen bu bölgede zaman zaman birtakım sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, “1993 yılında Girne Koruma Çevre Planı geçtiği zaman, tabii ki çok geniş kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Ancak yıllar içinde bu düzenlemelerde bir takım sorunlar yaşanmaya başlandı” dedi.

 

 

BU MASRAFLAR BELEDİYEDEN İZİN ALINARAK YAPILMALIDIR

 

Güngördü, özellikle ticari bölgelerde, çarşı merkezinde koruma kapsamındaki alanlarda, bina dış cephelerinin yarattığı kirliliğin her zaman eleştiri konusu olduğuna işaret etti.  Bina dış cephelerine Belediyeden izin almaksızın yapılan bazı renk, sıva veya son zamanlarda moda haline gelen alüminyuma benzer bir malzeme ile cephe kaplamalarının kentin tarihi dokusuna aykırı gelişmeler olduğunu belirtti. 

Güngördü konuşmasına şöyle devam etti:

 “Koruma prensiplerine göre, bina dış cephelerinde yapılacak her türlü gelişme, sıva, boya, badana, cephe kaplaması, tabelalar, reklam tabelaları, isim tabelaları, iş yerinin niteliğini belirten tabelalar, önceden izne tabidir. Önceden diyorum çünkü, bu masraflar belediyeden izin alınarak yapılmalıdır. Eğer bu izinler bugünden sonra alınmazsa, İmar Bölümü ve Zabıta Bölümüne bu iş yerlerine süreli veya süresiz mühür vurma ve kapatma yetkisi verilerek, bahse konu işyerlerinin sorunlarını düzeltene kadar iş yeri açma izinleri durdurulacak, yasal işlem başlatılacaktır. Bugün bu bildirileri dağıtmamızdaki amaç budur. Herkesi duyarlı olmaya davet eder, esnafımıza iyi çalışmalar dilerim.”

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