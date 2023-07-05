Girne Belediyesi Kültür Sanat Kursları kapsamında gerçekleştirilen öğrenci sergisinin açılışı, yoğun katılım ile gerçekleşti.

Girne Belediyesi ‘Sanat Atölyesi Öğrenci Sergisi’ açıldı

Girne Belediyesi ‘Sanat Atölyesi Öğrenci Sergisi’ yoğun bir katılım ile açılış gerçekleştirdi. Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen serginin açılışını Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul gerçekleştirdi. Sergiye Girne Belediye Meclis Üyeleri’nin yanı sıra çok sayıda sanatsever katılım gösterdi.

Sergiye katılan sanatseverler arasında, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiş olan ve Psikanaliz alanının en değerli ödüllerinden 'Mary Sigourney Psikanaliz Ödülü sahibi, dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk Profesör Vamık Volkan’da yer aldı. Gerçekleştirilen açılış töreni kapsamında katılımcı 18 kursiyere sertifikaları taktim edilirken, kursiyerlerin yıl içinde yaptıkları çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanat Eğitmeni Şenol Özdevrim ve Seramik Eğitmeni Bedia Kale’nin eğitmenliğinde hayat bulan ‘Sanat Atölyesi Öğrenci Sergisi’ 5, 6 ve 7 Temmuz tarihleri süresince, 10:00 ile 17:00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

ŞENKUL: “KATILIM VE İLGİNİN YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI MUTLULUK DUYUYORUZ.”

Açılış kapsamında konuşma yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi bünyesinde sanat eğitmeni olarak görev yapan Badia Kale ve Şenol Özdevrim’in öncülüğünde, yıl içerisinde yoğun ve özveriyle gerçekleştirilen çalışmaların takdire değer olduğunu vurguladı. Sanatın etkili ve önemli gücüne vurgu yapan Şenkul, bu tip sanat etkinlikleri ile insanların, günün yoğun temposu ve yorgunluğundan uzaklaşarak nefes alabildiğine işaret etti. Girne Belediyesi’nin düzenlediği sanat etkinliklerine katılımın ve ilginin büyük olduğunu ve bundan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Şenkul, yıl içinde atölyelerde yapılan çalışmalar sonucunda bu tür güzel işlerin ortaya çıkmasının gururunu yaşadıklarını kaydetti. Şenkul, sergide eseri olan ve katılım gösteren tüm kursiyerleri tebrik ederken, kurs eğitmenleriyle birlikte kursiyerlere belge takdimini gerçekleştirerek, katkı koyan herkese ayrıca teşekkür etti.