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Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, 2023-2024 sezonuna üç farklı oyunla başladı

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Mozart ve Salieri, Kasım ayı oyun serisinde ikinci kez sahneleniyor. Oyunlar, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Bilet fiyatları 150 TL olarak belirlendi. Online veya kapıdan bilet alınabilir, rezervasyon yapılmayacak.
Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, 2023-2024 sezonuna üç farklı oyunla başladı

‘Mozart ve Salieri’ ikinci kez sahne alıyor
Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları 2023 – 2024 sezonuna 3 farklı oyunla başladı. Kasım ayı boyunca
sahnelenecek olan ‘Çökme Tehlikesi’, ‘Hadi Öldürsene Canikom’ ve ‘Mozart ve Salieri’, isimli oyunlar
Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sergileniyor. ‘Çökme Tehlikesi’ isimli oyunla start veren Kasım ayı
oyunlar serisi, 17 Kasım Salı akşamı ise ‘Mozart ve Salieri’ ile devam ediyor.
Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından verilen bilgiye göre Kasım ayı boyunca devam edecek
tüm oyunların saat 20:30’da perde açacağı ve bilet fiyatlarının 150 TL olarak belirlendiği kaydedildi.
Oyun günleri kapıdan bilet satışının da gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada dileyenlerin online
olarak, www.kibrisbiletcim.com sitesinden bilet temin edebileceğini ve oyunlar için rezervasyon
yapılmayacağı kaydedildi.

Mozart ve Salieri (Yöneten: Ufuk Aydoğan)
Biyografik motifler ve biyografik söylemin inşası, bize göre Puşkin&#39;in &quot;Mozart ve Salieri&quot; trajedisindeki
içeriğin en önemli bileşenini oluşturur ve bunların analizi trajik çatışmanın ek yönlerini açıklığa
kavuşturur. Trajedide, dürtüsel yaşam tezahürlerinin kahramanına (Mozart) karşı çıkan, farklı, tür
odaklı bir biyografik özelliği (Salieri) olan bir kahraman vardır. Diğerleriyle birlikte bu karşıtlığın da
anlaşılması ve uygun bağlamın çekilmesi gerekir. Salieri, klasik biyografinin normatif kahramanı ile
romantik dünyaların şeytani teomaşisini birleştiriyor.

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