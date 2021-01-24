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Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı Artan Vakalar Nedeniyle Casino Yöneticileri alınacak tedbirleri görüştü

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Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı Girne’de Bulunan 14 Casino İşletmesinin Yöneticileri ile Covid 19 Denetimleri Hakkında Alınacak Önlemleri Görüştüler.
Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı Artan Vakalar Nedeniyle Casino Yöneticileri alınacak tedbirleri görüştü

Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı Girne’de Bulunan 14 Casino İşletmesinin Yöneticileri ile Covid 19 Denetimleri Hakkında Alınacak Önlemleri Görüştüler.

 

Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, Girne Kaymakamlığı ile birlikte Girne Belediyesi, bölgede şu anda faal durumda olan 14 Casino işletmesinin sorumlu müdürleriyle ve Casino İşletmecileri Birliği temsilcisi ile beraber Girne Belediyesi’nde bir araya geldi.  İlçe Emniyet Toplantısında alınan kararlar gereği gerçekleştirilen toplantıda, Girne Kaymakamı Sinan Güneş ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de hazır bulundu.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmada, Dünya’yı etkisi altına alan Covid-19 pandemi süreci nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Girne Kentinin de etkilendiğini ve pandemi sürecinin uzamasıyla, belediye tarafından yapılan denetimlerin devam ettiğine işaret etti. Güngördü, özellikle yılbaşı eğlencelerinden sonra gündeme gelen Casinolarda’ki olumsuz eleştirilere karşı gerçekleştirmiş oldukları bu toplantıda, Girne Polis Müdürlüğü ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş ile birlikte önümüzdeki günlerde denetimlere başlanacağını belirtti.

 

Sinan Güneş: Casinoların ekonomiye ve turizme katkısı göz ardı edilemez… 

 

Casinolarda işleyen kişilerin şehrin bir parçası olduklarını söyleyen Girne Kaymakamı Sinan Güneş; “Tekrardan kapanmanın tartışıldığı bu günlerde gelen birtakım eleştiriler sebebiyle sizleri buraya davet ettik. Casinoların ekonomiye ve turizme katkısı göz ardı edilemez. Pandemi döneminde, casino içerisindeki insan yoğunluğu ve hijyen kurallarına uymanız kendiniz ve halk sağlığı için çok önemlidir” dedi.  Güneş, bu süreci birlikte atlatacaklarını ve gerekli tedbirlerin her geçen gün daha da artıracaklarını belirterek, artan vakalar nedeniyle bu toplantı sayesinde casinoların da uyarıldığını, kararlar alınırken bir program ve uyum içinde hareket edeceklerini dile getirdi.

 

Güngördü: Her yer denetlenebilir…   

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Salgın döneminde çeşitli yerlere denetimler yapılmaktadır. Halk arasında casinoları denetleyemeyeceğimiz gibi bir algı oluştu ama bu kesinlikle öyle değildir” dedi. Bir iki gün içerisinde casinolara gidilerek, Casinolardaki uygulamaların Belediye, Kaymakamlık ve Polisle birlikte denetlenmeye başlanacağını belirtti.  Güngördü, Casinolarda verilen ücretsiz yemek ve içeceklerin periodlara bölünmesi gerektiğine işaret ederek, özellikle kapıda duran güvenlikteki arkadaşlara da büyük sorumluluklar düştüğünü, içerdeki insan yoğunluğuna göre gelen kişilerin içeriye alınıp alınmamasını kontrol edip bu konu hakkında karar üretmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda söz alan yetkililer de bu konuda kaymakamlık ve belediyeye yardımcı olacaklarını dile getirerek, özellikle eksikliklerin kendilerine belirtilmesiyle giderilmesi için ek süre istedikleri bilgisi verildi.

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