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Girne Belediyesi Yeni Yıl İçin Bazı Tedbirler Aldı

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Girne Belediyesi, yeni yıl süresince halka hizmet amacıyla bazı tedbirler aldı.
Girne Belediyesi Yeni Yıl İçin Bazı Tedbirler Aldı

Girne Belediyesi, yeni yıl süresince halka hizmet amacıyla bazı tedbirler aldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni yılın birinci günü dahil, çarşı merkezi, kordonboyu ve otellerin çöpleri toplanacak, rutin programa uygun olarak temizlik hizmetleri verilecek.

İçme suyu dağıtımında ise belirlenen programın aksamaması için gerekli önlemler alınarak, meydana gelebilecek arızalar için ekipler oluşturuldu.

Vatandaş yılbaşı süresince Girne Belediyesi’ni acil durumlarda şu telefon numaralarından ulaşabilecek:

“Bayındırlık, imar 0548 881 21 14, temizlik işleri 0533 860 59 73 /0533 825 01 04, su işleri 0542 882 11 18/ 0548 838 88 10, kanalizasyon işleri 0533 870 20 17/ 0533 846 20 17 cenaze ve defin işleri 0533 840 52 20, zabıta hizmetleri 0548 882 21 20/ 0533 826 25 47, sağlık işleri 0533 870 20 14”

Ayrıca acil durumlarda Girne Belediyesi sınırları içinde ALO 185 de aranabilecek.

Girne Belediyesi Baldöken Oto Parkı ve Ön Ödemeli Su Veznesi ise bugün saat 12.00’de kapanacak ve 2 Ocak Cumartesi gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek.

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