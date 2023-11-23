Girne Belediyesi, yere çöp atan bir kişiye 4526 TL ceza kesti!

Girne Belediyesi, yapılan ihbar sonucu aracından dışarıya çöp attığı tespit edilen kişiye 4 bin 526 TL ceza kesti.

Girne Belediyesi örnek bir uygulama ile çevre kirliliği yaratan bir kişi hakkında cezai işlem uyguladı.

Konuya şahit olan bir vatandaş tarafından yapılan ihbar sonucunda bir kişiye, aracından dışarıya çöp attığı gerekçesi ile 4 bin 526 Türk Lirası ceza uygulandı.

Girne Belediyesi zabıta ekiplerinin yapılan ihbar sonucunda, kamera kayıtlarının incelenmesi ile tespit ettiği kişiye, ‘çevre kirliliği yaratmak’ sebebi ile asgari ücretin 1/4 ‘ü oranında ceza kesildi.