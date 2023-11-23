  • BIST 8026.6
  • Altın 1850.104
  • Dolar 28.8285
  • Euro 31.5358
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

Girne Belediyesi, yere çöp atan bir kişiye 4526 TL ceza kesti!

» »
Girne Belediyesi, yapılan ihbar sonucu aracından dışarıya çöp attığı tespit edilen kişiye 4 bin 526 TL ceza kesti.
Girne Belediyesi, yere çöp atan bir kişiye 4526 TL ceza kesti!

Girne Belediyesi örnek bir uygulama ile çevre kirliliği yaratan bir kişi hakkında cezai işlem uyguladı.

Konuya şahit olan bir vatandaş tarafından yapılan ihbar sonucunda bir kişiye, aracından dışarıya çöp attığı gerekçesi ile 4 bin 526 Türk Lirası ceza uygulandı.

Girne Belediyesi zabıta ekiplerinin yapılan ihbar sonucunda, kamera kayıtlarının incelenmesi ile tespit ettiği kişiye, ‘çevre kirliliği yaratmak’ sebebi ile asgari ücretin 1/4 ‘ü oranında ceza kesildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis, Lapta'da Kanunsuz Patlayıcı ve Hava Tabancası Bulunduran Şüpheliyi Tutukladı18 Kasım 2023 Cumartesi 10:40
  • Girne'de Hırsızlık Şüphesi: Ev Arkadaşının Iphone 15 Pro'su Çalındı, Şüpheli Tutuklandı16 Kasım 2023 Perşembe 12:06
  • Girne'de Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı16 Kasım 2023 Perşembe 12:03
  • Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, 2023-2024 sezonuna üç farklı oyunla başladı14 Kasım 2023 Salı 08:52
  • Girne Belediyesi'nden vatandaşa önemli uyarı13 Kasım 2023 Pazartesi 12:20
  • Girne’de sivrisinekle etkin mücadele devam ediyor13 Kasım 2023 Pazartesi 11:21
  • Giğrne'de Tabıp Olmadığı Halde Dudak Dolgusu Yaptı, Tutuklandılar!12 Kasım 2023 Pazar 14:26
  • Dikkat... Bu bölgelerde 5 saat elektrik olmayacak!10 Kasım 2023 Cuma 11:11
  • Bu saatlere dikkat... 5 saat elektrik verilemeyecek09 Kasım 2023 Perşembe 17:37
  • 5 saatlik elektrik kesintisi!09 Kasım 2023 Perşembe 15:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti